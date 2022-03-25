人民网北京3月25日电 （记者王连香）“在推进双智试点工作开展的同时，我们也在加快推进智能网联汽车道路测试示范。截至目前，全国已开放测试道路里程超过5000公里，安全测试里程超过一千万公里，带动智能化道路改造升级超过3500公里。”25日，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚在第八届中国电动汽车百人会论坛上表示。

郭守刚介绍，住房和城乡建设部、工业和信息化部联合组织开展了双智试点工作，经专家评审和实地调研，两批共16个城市入围。各试点城市制定完善工作方案，建立健全工作机制和政策资金保障，行业企业加大投入、积极参与，共同推动试点工作取得良好开局，在拉动产业链投资、推动智能网联汽车试点示范等方面取得积极成效。

郭守刚举例，北京市正在加快推进“多杆合一”的智能基础设施建设，计划在年底前完成亦庄核心区60平方公里300多个路口的改造；武汉市依托智能化基础设施的落地，正加快推进车城网平台建设，其他城市也纷纷推出了很多很好的经验。

“作为汽车行业主管部门，我们将做好产业发展的坚强后盾，继续把发展智能网联汽车作为重要战略方向，坚持‘单车智能+网联赋能’的发展路线，持续加强顶层设计，不断完善政策法规体系，协同推进基础设施建设，加快规模化示范应用，积极为产业高质量发展创造良好环境。”郭守刚说。

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