人民网北京3月25日电 （记者罗知之）引导金融机构准确把握信贷政策；推动金融机构降低实际贷款利率、减少收费；鼓励保险公司优化保险产品……银保监会新闻发言人今日在答记者问时表示，下一步，银保监会将切实增强金融监管的政治性、人民性，强化监管引领，统筹疫情防控和经济社会发展，抓实抓细已出台各项支持政策落地，助力受疫情影响行业企业恢复发展。

银保监会新闻发言人介绍，近两年来，银保监会指导银行保险机构从大局出发，持续加强受疫情影响较大领域金融服务。实施小微企业贷款延期还本付息政策并顺利转换，会同相关部门及时出台民航业、文旅业、线下零售等多个行业专项纾困政策，加大信贷投放力度，有力支持国民经济稳定恢复。

下一步，银保监会将引导金融机构准确把握信贷政策，对受疫情影响较大，但有还款意愿、吸纳就业能力强的行业和中小微企业，通过续贷、展期等方式纾困解难，避免出现行业性限贷、抽贷、断贷；推动金融机构降低实际贷款利率、减少收费，让广大市场主体切身感受到综合融资成本实实在在下降；推动银行机构充分利用各种资源，根据相关行业企业特点和融资需求创新金融产品，持续提升服务效率；鼓励保险公司优化保险产品，做好理赔服务，为疫情可能导致企业停工等损失提供保险保障；加大监管引导，围绕受疫情冲击较大的行业和企业，扩大普惠金融覆盖面，推动普惠小微贷款明显增长、信用贷款和首贷户比重继续提升。要求大型商业银行、股份制银行小微企业首贷户力争高于去年。

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