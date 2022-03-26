第二轮第六批中央生态环境保护督察全部实现督察进驻
2022年03月26日15:12 | 来源：人民网
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人民网北京3月26日电 （王仁宏）据生态环境部消息，2022年3月25日下午，中央第二生态环境保护督察组督察江苏省动员会在南京召开。至此，第二轮第六批5个中央生态环境保护督察组全部实现督察进驻。
根据安排，第二轮第六批中央生态环境保护督察进驻时间1个月。进驻期间，各督察组分别设立专门值班电话和邮政信箱，受理被督察对象生态环境保护方面的来信来电举报，受理举报电话时间为每天8:00—20:00（其中西藏为每天9:00—21:00，新疆和兵团为每天10:00—22:00）。督察组全体成员将严格执行《中央生态环境保护督察纪律规定》和当地疫情防控相关要求，接受被督察对象和社会监督。在后续工作中，将严格落实中央有关要求，进一步为基层减负，简化程序、优化流程，不断提高督察工作的精准性、针对性，确保有序有效完成督察任务。
第二轮第六批5个中央生态环境保护督察组分别设立专门值班电话和邮政信箱。来源：生态环境部
(责编：王仁宏、吕骞)
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