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“清明节”北京调整交通管理措施：连续4天不限行

2022年03月26日10:46 | 来源：人民网
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人民网北京3月26日电 （记者王连香）据北京市公安局公安交通管理局消息，根据《关于2022年部分节假日安排的通知》及《关于实施工作日高峰时段区域限行交通管理措施的通告》相关规定，北京市将于2022年4月2日至5日，对本市机动车和非本市进京载客汽车交通管理措施做出以下调整：

一是本市机动车不受工作日高峰时段区域限行交通管理措施限制。

二是非本市进京载客汽车不受7时至9时、17时至20时禁止在五环路（含）以内道路行驶，以及9时至17时按车牌尾号区域限行交通管理措施限制。

(责编：王连香、吕骞)

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