原标题：碧桂园获银行大量融资授信 先后与招行、农行签署战略合作协议

3月25日，碧桂园与中国农业银行广东省分行签署400亿元战略合作协议。其中，分别签订了人民币200亿元《并购及保障性租赁住房战略合作协议》及人民币200亿元《住房按揭战略合作协议》。分析人士认为，优质金融资源正逐步向头部企业聚拢，将有助于企业更好地把握市场上所呈现的收并购机遇，获取更好的发展。

根据《并购及保障性租赁住房战略合作协议》，农业银行将为碧桂园集团提供地产并购及保障性租赁住房相关的综合金融服务，合作额度人民币200亿元，专用于碧桂园及其关联公司的地产并购及保障性租赁住房业务，业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化、保障性租赁住房贷款，以及基于碧桂园及其关联公司并购与保障性租赁住房相关业务需求创新的各类融资产品，并提供高效便捷的“绿色通道一站式”服务。

而在个人住房按揭贷款业务合作上，双方建立合作额度沟通机制，根据《住房按揭战略合作协议》，农业银行广东省分行于2022年本年度内在其所辖范围内，针对碧桂园集团项目配置个人住房按揭贷款合作额度人民币200亿元。

据悉，碧桂园与中国农业银行广东分行将开展进一步深化全面合作战略关系，双方充分发挥各自在资金、运营、风险管控、资源整合等专业优势，共同探索房地产企业的新发展模式。

自2021年底起，监管层积极表态鼓励稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目，促进房地产业良性循环和健康发展。2021年12月20日，央行和银保监会发布《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》提及，并购融资的使用不计入“三道红线”所提到的房企有息负债规模增速中。

目前银行授予并购额度进行相关并购的合作对象多为国企、央企。碧桂园是目前为止为数不多获得银行并购融资额度授信的民企之一。此前于3月3日，碧桂园就与招商银行签署了150亿元地产并购融资战略合作协议，公司的发展得到了监管部门和金融机构的充分支持。

除获银行融资外，碧桂园还于今年3月1日首次在银行间市场成功获准注册中票，规模共计50亿元。据统计，自2021年12月至今，碧桂园已在境内直接融资市场上累计发行超25亿元的直接融资产品。境外方面，碧桂园于今年1月21日成功发行于2026年到期的39亿港元的4.95%有抵押担保可换股债券，这都展现了公司在波动的信贷市场上强于同级开发商的企业融资能力。

(责编：李源、董童)