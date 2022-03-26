原标题：美团2021年财报：全年营收1791亿元，骑手配送成本增长38%至682亿元

3月25日，美团（股票代码:3690.HK）发布2021年第四季度及全年业绩。2021年公司业务继续取得稳步增长，全年营收1791亿元（人民币，下同），同比增长56%。

2021年，美团外卖实现营收963亿元。同期内，美团外卖骑手成本为682亿元，骑手成本占餐饮外卖收入比例达71%。本年度，美团深入推进“零售+科技”战略，持续加大关键领域科研费用投入，公司全年研发支出同比增长53.1%至167亿元。

同时，为促进产业升级、助力提升全要素生产效率，美团持续加大全国范围内包括仓配物流等基础设施投入，四季度经调整亏损净额同比扩大为39亿元，全年经调整亏损净额为156亿元。

“2021年，尽管受到疫情影响，我们仍然克服困难，努力为数亿消费者提供放心便捷的生活服务，帮助商户运用数字化手段拓展线上运营，帮助更多创业者与就业者实现稳定收入。”美团CEO王兴表示，“我们愈发认识到，中国经济是一片澎湃的大海，美团会坚定不移地履行平台责任，坚定不移地加大科技投入，坚定不移地继续拓展业务，围绕‘零售+科技’战略，深耕中国市场，为商家、用户、骑手等生态伙伴创造更多价值。”

以数助实 助力推动新一轮消费热潮

美团作为新型数字生活服务平台正继续发挥丰富应用场景的优势，通过优质线上供给，满足线下消费需求。

2021年，基于全国范围内旺盛的需求，美团外卖实现交易金额7021亿元，较上一年同比增长43.6%；交易笔数达144亿笔，同比增长41.6%。

期间，外卖持续覆盖下沉市场，推动形成新一轮消费热潮。去年国庆期间，全国县级区域外卖订单量同比增长35%，增速超过全国Top10城市。在此带动下，四季度，美团外卖单日峰值订单量突破5000万单。

数字化的普及与线上线下的融合，使得消费者对于“线上随时下单，线下即时履约”的要求越来越高。除餐饮外卖以外，药品、鲜花、日用杂货、品牌化妆品和手机等即时零售需求迅速增长，越来越多的消费者希望享受即时零售服务。美团30分钟“万物到家”的服务体验，使得更多消费者开始拥抱即时零售，推动美团闪购日订单量峰值创新高。

零售方面，美团继续聚焦提升业务运营效率，通过农产品上行和工业品下乡，进一步助力提升乡村地区消费体验，创造本地就业。期间，美团优选逐渐过渡到平台主动控量、优化供应链的阶段，持续沉淀、摸索并且完善商业模式，实现长期健康发展。在此带动下，四季度，美团新业务经营亏损环比下降。

科技助实 承担平台责任助力行业复苏

本季度，美团继续通过科技创新积极助力生活服务及实体零售行业的数字化转型，全年研发支出同比增加约53.1%至167亿元。

美团无人机在深圳龙华区完成了首个面向真实用户的订单配送任务，同时在南山区建立了城市物资运送的抗疫"空中通道"，给当时的隔离区居民配送紧急物资。截至目前，美团无人机已在深圳龙岗区、坪山区等区域落地常态化外卖配送服务，覆盖8000多户居民，完成面向真实用户的订单3万单。另一方面，美团自动配送车在核心产品研发上也取得标志性进展，自主研发的新一代自动配送车魔袋20成功发布，初具量产能力，发展进入新阶段。目前美团自动配送车已经在北京顺义区常规化运营近2年，覆盖了顺义20多个小区，同时在全国多个高校进行外卖配送服务。

2021年，在局部疫情和极端天气等外部不利因素的挑战下，线下服务业作为实体经济的重要组成部分受到影响。美团主动承担平台责任，以稳定经营创造就业机会，助力行业复苏。

2021年，超过527万骑手通过美团平台获得收入，外卖骑手配送成本支出达约682亿元，较上一年增长38.3%，占外卖收入比例达71%。

为降低疫情反复给中小商家带来的不利影响，对冲房租、原材料、人工等成本的压力，美团于商家侧推出费率透明化政策，以更透明、更清晰的成本结构，惠及平台上的广大中小商家，2022年将力争实现全国覆盖。

同时，在国家有关部门的指导下，美团外卖于3月1日正式发布六项具体帮扶举措，包括疫情中高风险地区以及困难中小商户佣金优惠、提升小商户线上运营能力、提供外卖智能硬件等，从降本和增收两方面为受疫情冲击、经营陷入困境的中小商户提供帮助。这一系列举措也得到了相关部门的认可和支持，正在各地加速推进之中。

“美团的发展离不开广大中小商家以及骑手等相关的劳动者的共同努力。我们会继续把高质量和可持续发展作为公司的目标，努力带动消费和行业转型升级，让所有相关方都能从中受益。”美团CFO陈少晖表示，“数字经济的发展和零售的变革将继续推动中国经济实现高质量发展，并在供给升级、消费扩大、行业创新和社会就业等方面持续发挥带动效应。美团将围绕‘零售+科技’的战略进行长期投入，通过创新和科技驱动，助力更多创业者、就业者分享数字经济的红利。”

(责编：董童、李源)