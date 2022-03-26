原标题：光大银行发布2021年年度报告经营业绩稳中有进 财富管理特色彰显

3月25日，光大银行发布2021年年度报告。报告显示，2021年，光大银行积极履行金融央企责任担当，紧紧围绕“一流财富管理银行”发展战略，扎实推进高质量发展，突出财富管理特色，强化科技赋能，取得了优良的经营业绩：该行全年实现营业收入1527.51亿元，同比增长7.14%；净利润436.39亿元，同比增长15.06%，增幅稳定，收入利润结构进一步得到优化；不良贷款额413.66亿元，不良贷款率1.25%，持续保持“双降”，拨备覆盖率187.02%，比上年末增加4.31个百分点，资产质量进一步提升。一年来，光大银行立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，回归金融本源，服务社会民生，展现了新担当、新作为。

忠实履行职责使命，积极服务国家战略

主动服务实体经济。2021年，光大银行积极助力区域高质量发展，京津冀、长三角、粤港澳大湾区等国家重大战略区域贷款余额较年初增加1022亿元，增长12%；助力制造强国建设，制造业中长期贷款余额较年初增加435亿元，增长46%；支持民营企业健康发展，民营企业贷款余额较年初增加366亿元；不断深耕普惠金融，普惠贷款余额较年初增加499.81亿元，增长26.72%，新投放贷款加权平均利率同比下降36BPs；积极落实延期还本付息政策，全年对普惠型小微企业、个体工商户及小微企业主实施阶段性延期还本148.95亿元，阶段性延期付息7.16亿元。

积极推进绿色金融。2021年，光大银行成立碳达峰、碳中和领导小组，明确全面落实“双碳”目标工作方案，支持绿色经济、低碳经济、循环经济，强化环境和气候风险识别，严格执行“绿色信贷一票否决制”，促进信贷结构向“绿色”调整。2021年末，光大银行绿色贷款余额1245.92亿元，较年初增长20.12%，其中，清洁能源贷款余额127.21亿元，较年初增长54.03%。

大力支持乡村振兴。2021年，光大银行在股份制商业银行中率先在总分行设立乡村振兴金融部，发布“阳光兴农”服务品牌，推出乡村振兴综合金融服务方案，为乡村振兴贡献光大力量。2021年末，该行涉农贷款余额3901.6亿元，比年初增加132.94亿元；“光大购精彩”平台共帮扶19个省107个原国家级贫困县的乡村企业116家，上线助农商品近700款，累计销售204.57万件1.34亿元，2021年销售助农商品87.57万件5086.79万元；应用“光付通”数字金融产品为脱贫地区农副产品网络销售平台（“832平台”）提供商户注册、账户管理、订单支付等服务，并免除全部手续费用，切实减轻涉农小微商户的负担。

经营业绩稳中有进，发展质量持续提升

营收增幅保持稳定，结构明显向好。2021年，光大银行实现营业收入1527.51亿元，同比增长101.79亿元，增幅7.14%，与上年增幅基本持平，保持稳定增长。在此基础上，该行营业收入结构持续向好：一是利息收入总量保持平稳。认真落实国家减费让利政策、积极满足实体经济融资需求，推动资产规模增长9.95%至5.90万亿元，全年实现利息净收入1121.55亿元，同比增长1.32%。二是中间业务收入结构更趋优化。全年实现中间业务收入273.14亿元，同比增长11.90%，其中，资管、代理、托管等绿色中收108.71亿元，同比增长25.69%，成为中收增长的重要驱动因素，财富管理特色及轻型化转型成效明显。三是其他收入取得快速增长。抓住有利市场时机，加快资产流转、增强投资能力，积极推进交易银行转型，全年实现投资收益、估值损益等其他收入132.82亿元，同比增长77.90%。

不良指标同比“双降”，环比加速改善。截至2021年末，光大银行不良贷款额413.66亿元，不良贷款率1.25%，连续两年“双降”。与2021年三季度末1.34%的不良率相比，四季度当季改善0.09个百分点，改善幅度较大，呈加速改善态势。

拨备支出趋稳，盈利能力增强。2018-2020年，光大银行拨备支出分别为358亿元、493亿元、569亿元，保持较快增长，有力支持各类风险化解。在资产质量明显提升后，2021年光大银行拨备支出548亿元，稳中有降，将有利于支撑未来利润增长。在有效满足风险管理需求基础上，2021年光大银行实现净利润436.39亿元，同比增长15.06%。光大银行2021年上半年、前三季度、全年净利润的两年年均复合增幅分别为4.8%、5.8%、7.9%，呈逐季持续加速态势，表明该行盈利能力不断修复、不断增强。

业务转型加快推进，财富管理特色突出

加大转型力度，公司金融综合经营成效明显。2021年，光大银行持续加快公司金融“商行+投行+资管+交易”战略转型，构建“投商行一体化”竞争新优势，全面发力基础、战略、机构、投行、交银、普惠、境外七大客群建设，优化协同机制、丰富业务产品、提升财富管理专业能力，为企业客户提供全生命周期的综合金融服务。2021年，该行实现对公营业收入595.60亿元，对公不良贷款率连续三年下降，继续发挥了全行发展“压舱石”作用。在规模稳定增长的同时，业务结构进一步优化，对公存款27620.19亿元，年增量1303.15亿元，核心存款增量占比达76%；公司金融有效户总量41.40万户，增速达27.35%，有效户增量占比达89%；公司金融客户融资总量（FPA）突破4.27万亿元，年增量超1500亿元。从特色业务领域来看，投行业务以债券融资、并购融资、结构化融资、股权融资、居间撮合“多维驱动”，承销规模超5100亿元，发行权益型出资票据、碳中和债、乡村振兴债、并表型ABN等创新型债券或票据产品；交银业务坚持科技赋能，围绕客户跨境交易场景、贸易及投资便利化需求，实现国际结算1540亿美元，同比增长22.42%，围绕产业链、供应链及特定业务场景，发展供应链核心及上下游客户2328户。

深化战略执行，零售金融财富管理特色凸显。2021年，光大银行零售金融坚定推进财富管理转型，加快数字化建设，全面打造“分层分群、数据驱动、渠道协同、交易转化”零售客户一体化经营体系，通过客户、渠道、场景、科技、协同五项赋能，构建涵盖“财富管理、资产管理、资产托管”为核心的大财富管理生态全链条，零售金融价值创造能力和高质量发展能力显著提升。2021年，光大银行零售营业收入633.46亿元，增幅7.98%，占全行营业收入的41.47%，有效发挥全行转型发展“重要支柱”作用，盈利贡献持续增强。

坚持深耕细作，金融市场价值创造再上台阶。2021年，光大银行金融市场业务按照“增规模、调结构、提效率”的发展方针，不断提升“实体经济服务能力、投资交易能力、市场影响能力、客户价值创造能力”四大核心能力，重点聚焦价值创造和协同赋能，积极寻求规模、结构和效益的最优解，资产端、负债端“双向发力”，以精细化管理夯实利差优势、提升盈利能力。2021年，光大银行金融市场板块资产规模2.02万亿元，较上年末增长12.29%；实现营业收入299.53亿元，同比增长23.64%，均保持较高增速，且营收增速优于规模增速。聚焦金融本源，全年累计开展信用债、地方债及ABS投资超2700亿元。

此外，光大银行积极发挥协同联动在财富管理转型中的“助推器”作用，加强板块协同、条线互动。通过公私联动拓展代发、医保、社保项目落地，深化投债联动、投托联动，加强境内外联动促进跨境并购、境外上市、境外发债，全行联动收入同比增长近20%。同时，借助光大集团金融全牌照优势，发挥E-SBU“大财富”协同优势，实现协同业务总额超1.8万亿元，协同营收近百亿元，客户迁徙超200万户。

创新能力不断增强，科技赋能成效显著

光大银行2021年科技投入57.86亿元，同比增长12.35%，占营业收入的3.79%；全行科技人员超2300人，占全行员工的5.11%。科技投入和科技人才的同步增长，为光大银行赋予了经营发展的新动力，推动自主研发能力、科技创新能力日益增强，开发训练算法模型超800个，78个项目获得金融科技创新基金立项，52项科技成果取得专利或计算机软件著作权，5个科技项目获人民银行金融科技发展奖，《商业银行数据资产估值白皮书》引领行业数据资产估值体系建设。

2021年，光大银行实施科技派驻机制，并在公司、零售和数字金融领域优先试行，构建“运营、科技、风险”一体化业务运营模式，促进技术与业务深入融合，敏捷响应市场需求，为客户带来便捷、智能、安全的线上金融服务。在提质增效方面，科技派驻促进开发规模同比增长32%；在降本减费方面，“数字人”基于大数据及AI提供700多个业务场景和聊天场景，业务覆盖率92%；在风险管控方面，智能反洗钱系统上报准确率高达86%且效果提升6倍，智能反欺诈系统预警准确率高达80%且效果提升5倍。

(责编：董童、李源)