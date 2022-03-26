权威快报丨我国境内公募基金规模突破26万亿元
2022年03月26日19:17 | 来源：新华社
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中国基金业协会最新数据显示
截至今年2月末
我国境内共有基金管理公司138家
公募基金资产净值合计达到26.34万亿元
其中，封闭式基金规模超3.09万亿元
开放式基金规模超23.24万亿元
开放式基金中
股票基金和混合基金规模
分别为2.45万亿元、5.69万亿元
近年来，公募基金规模连续攀升
背后是人们对金融资产配置的关注度逐步升高
城乡居民财产性收入增加的渠道越来越多
人们期待
基金管理人的专业水平不断提升
打造更为专业的投顾服务
让“养基”体验越来越好
监制：霍小光
记者：刘慧
编辑：周文林
海报设计：乔昕
新华社国内部出品
(责编：赵欣悦、常雪梅)
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