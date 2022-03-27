原标题：中国自主三代核电华龙一号示范工程全面建成投运

3月25日，中国自主三代核电华龙一号示范工程第2台机组——中核集团福清核电6号机组正式具备商运条件。至此，华龙一号示范工程全面建成投运，标志着中国核电技术水平和综合实力跻身世界第一方阵。作为中国核电走向世界的“国家名片”，华龙一号是当前核电市场接受度最高的三代核电机型之一。图为3月24日拍摄的福清核电6号机组。 中新社发 福清核电 供图

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