中国自主三代核电华龙一号示范工程全面建成投运
2022年03月27日09:25 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：中国自主三代核电华龙一号示范工程全面建成投运
3月25日，中国自主三代核电华龙一号示范工程第2台机组——中核集团福清核电6号机组正式具备商运条件。至此，华龙一号示范工程全面建成投运，标志着中国核电技术水平和综合实力跻身世界第一方阵。作为中国核电走向世界的“国家名片”，华龙一号是当前核电市场接受度最高的三代核电机型之一。图为3月24日拍摄的福清核电6号机组。 中新社发 福清核电 供图
(责编：乔业琼、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 南水北调蒋旭光：推进后续工程建设，构筑国家水网主骨架和大动脉
- 2022年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是党的二十大召开之年、“十四五”时期关键之年。奋进新征程，建功新时代。3月4日，人民网联合国资委新闻中心共同推出“对话新国企·共好新时代”融媒体访谈，邀请中央企业负责人聚焦中央企业改革发展新成就，共话中央企业服务国家战略新举措，擘画中央企业高质量发展新蓝图。…
相关新闻
- 评论
- 关注