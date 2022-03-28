人民网北京3月28日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局（标准委）集中发布了一批重要国家标准，涉及农业农村、生态环境、公共安全、两化融合、公共服务等领域。

在农业农村领域，着眼贯彻落实中央一号文件提出的“突出实效改进乡村治理”的部署，发布《村务管理》系列国家标准，界定了村务管理的基础术语和定义，规定了村务管理事项的分类，明确了村务事项运行流程的编制原则、编制程序和编制内容，提出了实施村务流程化管理的有关具体要求。对转变村务管理方式，规范开展乡村治理工作，提升乡村治理能力现代化水平，夯实乡村振兴基础具有重要意义。

在生态环境领域，发布了《海洋生态修复技术指南》等两项系列国家标准，提出了海洋生态修复的总体流程，提供了海洋生态修复各工作环节的技术指导和建议，确立了珊瑚礁生态修复的工作流程和技术内容，为我国实施海洋生态修复研究和实践提供了科学指导和技术支撑，促进海洋生态修复工作规范化、系统化，提高海洋生态修复项目成效。

在公共安全领域，发布了《城镇燃气输配系统用安全切断阀》国家标准，规定了城镇燃气输配系统用的燃气安全切断阀的分类、代号和型号、结构和材料、试验方法、检验规则、质量证明文件等内容。标准的实施将有力促进燃气安全切断阀行业发展，保障我国燃气输配系统安全，保持我国在该领域的技术先进性和国际领先地位。同时，还发布了《自动扶梯和自动人行道安全要求 第2部分：满足基本安全要求的安全参数》国家标准，通过规定在自动扶梯和自动人行道上应用与实施的安全参数，为符合基本安全要求提供了指导和准则，以便消除和降低基本安全要求中所述及的危险和风险。

在两化融合领域，发布了《信息化和工业化融合管理体系》等两项系列国家标准，围绕新型能力这一数字化转型主线，提出了新型能力分级要求，提供了两化融合管理体系分级评定总则，帮助企业加速构建数字时代新型能力体系，更加有力支撑企业新型能力建设和数字化转型发展，创新政府工作思路和抓手，促进经济高质量发展。

在公共服务领域，新修订发布的《社会保险登记服务规范》国家标准，明确了社会保险登记服务的范围、规范性引用文件、术语和定义、基本要求、服务内容和流程、业务档案管理、经办风险控制、考核评价和监督等内容。本次修订体现了政府职能转变的要求，有利于推进基本公共服务标准化，规范公共服务范围、服务内容、服务流程，充分发挥标准化对社会保险事业发展的技术支撑和基础保障作用，促进社会保险事业发展。新修订发布的《城乡居民基本养老保险服务规范》国家标准，在服务渠道、服务理念、业务实际等方面进行重点调整，向参保人提供更加便捷高效的服务，维护参保人基本养老保险权益，促进更加公平可持续的城乡居民养老保险事业健康发展，是贯彻党中央、国务院“放管服”改革精神的重要举措。

据了解，本批重要国家标准集中发布，还发布了《农村文化活动中心建设与服务规范》《农村环卫保洁服务规范》《中药材（植物药）新品种评价技术规范》《中药材种子》《再制造、节能减排评价指标及计算方法》《自体支撑缺气保用轮胎》《建筑幕墙防火性能分级及试验方法》《公共就业和人才服务机构设施设备要求》《车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶》《建筑门窗无障碍技术要求》《智能工厂 通用技术要求》等国家标准，均将在各自领域发挥积极作用。

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