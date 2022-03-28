人民网北京3月28日电 （记者杨曦）国家统计局日前公布数据显示，2022年1—2月份，全国规模以上工业企业利润同比增长5.0%，增速较去年12月份回升0.8个百分点。总体来看，工业企业效益状况延续了去年以来的恢复态势。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，今年以来，面对复杂严峻的国内外经济形势，各地区、各部门加大稳增长和支持实体经济的力度，工业经济稳定恢复，企业利润小幅增长。

朱虹分析，1—2月份工业企业效益状况主要呈现以下特点：

一是企业收入增长较快。1—2月份，在工业生产加快、工业品出厂价格同比涨幅较高等因素共同作用下，工业企业销售较快增长，规模以上工业企业营业收入同比增长13.9%，高于去年12月份1.6个百分点。在41个工业大类行业中，有40个行业收入同比增长。企业营收增长较快，为企业利润增长创造了有利条件。

二是企业利润在较高基数上保持增长。1—2月份，规模以上工业企业利润在去年同期较高基数基础上实现5.0%的增长。多数行业实现利润增长，在41个工业大类行业中，有22个行业实现利润同比增长或减亏，其中有15个行业利润增速超过10%。

三是能源原材料行业对工业企业利润增长贡献较大。1—2月份，采矿业利润同比增长1.32倍，增速明显高于工业平均水平，部分原材料行业利润较快增长。其中，受原油价格持续上涨、煤炭价格同比涨幅较高等因素推动，石油天然气开采、煤炭采选等行业利润同比分别增长1.57倍、1.55倍，拉动作用均较去年12月份进一步增强；受有色金属、化工产品等价格上涨拉动，有色金属冶炼、化工等行业利润同比分别增长63.8%、27.3%，均实现较快增长。

四是部分消费品行业利润增长较快。受春节提振消费等因素拉动，部分基本生活类消费品行业利润增长较快。1—2月份，酒饮料、纺织、食品制造、文教工美等行业利润同比分别增长32.5%、13.1%、12.3%、10.5%。

五是企业资产较快增长，资产负债率有所下降。2月末，规模以上工业企业资产同比增长10.4%，所有者权益增长10.7%。工业企业资产负债率同比下降0.1个百分点，继续保持下降趋势。

朱虹指出，同时但也要看到，1—2月份，工业企业利润增速受基数较高影响较去年全年明显回落，企业成本压力加大，利润率和产销衔接水平均有所下降；企业盈利改善仍不均衡，下游行业尤其是中小微企业利润增长缓慢，企业生产经营还面临不少困难和挑战，工业企业效益状况持续恢复的基础仍不牢固。下阶段，要继续做好大宗商品保供稳价工作，有效降低企业生产成本，尤其是中下游企业成本，落实好制造业扶持政策及小微企业减税降费政策，助力企业纾困解难，促进工业经济平稳运行、提质增效。

图片来源：国家统计局官网

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