人民网北京3月28日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，近日，中国国家铁路正式印发《“十四五”铁路安全发展规划》（以下简称《规划》），系统梳理了“十四五”时期铁路安全发展的基础和形势，确定了发展目标、重点任务和研究方向。《规划》的出台对于统筹发展和安全，推动铁路安全持续健康发展具有重要意义。

《规划》强调，始终把高铁和旅客列车安全作为铁路行业的生命线，把持续强化安全基础作为安全工作的治本之策，防范各类安全风险，不断提高铁路安全管理水平和安全生产法治化水平。

《规划》提出了“十四五”时期铁路安全发展目标，明确到2025年，铁路安全发展理念深入人心，安全治理体系基本建立，安全双重预防控制体系不断完善，人防、物防、技防“三位一体”安全保障体系健全有力，预防预控、基础保障、应急处置和救援能力大幅提升，外部环境综合治理机制有效运行，重大安全风险全面可控，高铁和旅客列车安全得到有效保障，管理基础、人员素质、设备质量和环境治理全面达标，铁路本质安全水平、运输安全可靠性和安全治理水平全面提升。

《规划》部署了4个方面重点任务，包括坚持强基达标，夯实安全管理基础；强化安全生产关键管控；加强应急保障；强化铁路安全综合保障，并根据铁路安全发展实际对每项任务进行细化分解。

在安全管理基础方面，强调要严格落实安全生产主体责任，健全安全管理制度体系，完善安全依法治理体系，强化专业安全管理，提升工程建设质量安全，严把设备造修本质安全，加强标准化规范化建设，深化落实安全双重预防机制，提升安全教育培训质量，提高安全监督管理水平。

在安全生产关键管控方面，要强化高铁和旅客列车安全管控，加强施工安全管控，加强作业安全管控，提升灾害防范能力，加强消防安全管控，强化外部环境治理，加强危险货物运输安全、公共卫生、劳动安全、职业健康管理，加强反恐防恐安全防范工作。

在应急保障方面，要增强应急基础保障能力，提升铁路应急处置能力，强化铁路应急救援能力。

在铁路安全综合保障方面，要增强组织保障作用，强化安全生产资源配置，提高科技兴安保障能力和推进安全文化建设。

《规划》注重与时俱进、改革创新，围绕铁路安全发展提出了14项重点研究方向，囊括了铁路安全治理体系及理论深化研究、高铁和旅客列车重大安全风险研究、提升铁路本质安全水平关键措施研究等内容，将通过一系列有针对性的研究课题，为铁路安全发展提供改进完善建议，进一步汇聚广大干部职工守护铁路安全的强大合力，共同推动铁路高质量发展。

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