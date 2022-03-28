人民网北京3月28日电 （记者王震）据证监会网站消息，证监会拟于近期推出一系列政策措施，进一步拓宽民营企业债券融资渠道，增强服务民营经济发展质效。

具体包括7个方面：一是推出科技创新公司债券，优先重点支持高新技术和战略性新兴产业领域民营企业发债募集资金。二是进一步优化融资服务机制，将更多符合条件的优质民营企业纳入知名成熟发行人名单，提高融资效率。三是发挥市场化增信作用，鼓励市场机构、政策性机构通过创设信用保护工具为民营企业债券融资提供增信支持，尽快推出组合型信用保护合约业务。四是便利回购融资机制，适当放宽受信用保护的民营企业债券回购质押库准入门槛。五是鼓励证券基金机构加大民营企业的业务投入，将在证券公司分类评价、专项业务排名中纳入民营企业债券相关指标。六是加强宣传推介力度，组织主动上门送政策活动，推动投资机构与民营企业“面对面”交流，增进共识与信任。七是提升信息披露质量，强化民营企业债券全流程信息披露。

证监会表示，下一步将继续按照党中央、国务院的统一部署和国务院金融委的工作要求，坚持“两个毫不动摇”，进一步发挥资本市场支持民营企业发展的积极作用，在坚持市场化原则基础上，凝聚市场各方合力，共同服务民营经济债券融资。

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