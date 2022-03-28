人民网北京3月28日电 （记者杜燕飞）银保监会日前发布公告称，近期，银保监会严肃查处一批监管标准化数据（EAST）数据质量领域违法违规案件，对政策性银行、国有大型银行、股份制银行等共21家银行机构依法作出行政处罚决定，处罚金额合计8760万元。

21家银行机构监管数据质量违法违规被罚。来源：银保监会网站

银保监会表示，近年来，银保监会高度重视监管数据的整体治理水平和质量控制机制，组织开展了对21家全国性中资银行机构EAST数据质量专项检查。对检查发现的漏报错报EAST数据、部分数据交叉校核存在偏差等数据质量违规问题，银保监会依法严肃予以行政处罚。同时，督促银行机构严肃追责问责，深挖数据质量违规问题背后的治理不完善、机制不健全等根源性问题，坚持当下改与长久立相结合，完善机制缺陷，弥补制度漏洞。

记者梳理，银保监会因“数据质量存在问题”批量开罚单并非偶然。2020年4月，银保监会一连发布多张百万元级罚单，8家银行因EAST系统的数据质量及数据报送存在违法违规行为被处罚，合计罚金1770万元，涉及6大国有银行和2家股份制银行。

数据是监管机构作出监管判断并采取相应措施的重要基础。本次罚单中所提的EAST是原银监会2008年开发的监管分析工具应用平台，系统包含银行标准化数据提取、数据模型生成工具、数据模型发布与管理等功能，自2012年正式上线运营。

2022年1月30日，银保监会下发《中国银保监会办公厅关于印发银行业金融机构监管数据标准化规范（2021版）的通知》（EAST系统5.0），要求金融机构切实推进数据治理，提升数据质量和数据专业性，进一步增强数据规范性。今年5月18日前，各政策性银行、大型银行、股份制银行、银保监会直接监管的外资银行、直销银行、理财登记中心要按照新标准进行首次数据报送。各地方法人银行机构首次报送时间原则上不晚于5月20日。

业内人士认为，EAST5.0明确要求数据质量从传统的应对监管模式转变为内在的治理模式，进一步明确了金融机构对数据质量的主体负责，本质上是对金融机构的监管报送提出了更高的要求，把整个数据治理的重要性提到很高的层面。

“近年来，对于银行机构在监管数据质量和数据报送中存在的违法违规行为，监管机构不断加大处罚与整治力度，说明监管层对金融机构数据质量及业务合规性的要求不断提升，无疑对商业银行提出了更高的数据治理要求。”索信达控股产品总监黄一青表示，虽然各家银行对EAST的重视程度在逐渐加强，但是有些银行在数据报送工作中还存在着一些问题。

黄一青说，面对海量数据，很多银行缺乏科学合理的系统及完善的机制，导致整个数据治理、报送工作效率低，数据质量难以满足监管要求。当前银行的数据治理基本上是事后治理，欠缺事前和事中的数据治理管控制度及能力。以往报送数据质量的责任，主要是报送人员或者是科技人员，但是数据来源都在相关业务系统中，业务部门人员是直接的数据责任人。但现在银行系统无法支撑，或者报送制度欠缺，导致数据责任人并没有参与到数据质量里来。

“监管数据真实性和准确性是银行机构内控合规的内在要求，更是贯彻落实政策部署和监管要求的具体体现。”银保监会表示，银行机构要切实承担数据质量的主体责任，对照监管数据标准化规范的相关要求，提升数据治理能力，强化数据质量管控，持续提高数据报送的准确性和全面性。

黄一青认为，未来银行机构监管报送必须应对明细化、全面化和高质量的严监管的新形势，要加强一站式数据管控能力的建设，引入事中事前的检测机制和治理机制，并建立科学合理的平台系统去支撑推进这种制度。

“下一步，银保监会将继续加大对监管数据质量违法违规问题的查处力度，严肃市场纪律，提高违规成本，引导并督促银行机构切实发挥监管标准化数据在防范金融风险、提升内控水平等方面的作用。”银保监会表示。

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