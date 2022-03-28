人民网北京3月28日电 （记者乔雪峰）近日，交通运输部、科技部联合印发了《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035年）》（以下简称《纲要》）。《纲要》全面落实了《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》部署的相关科技创新任务的一份指导性文件，也是交通运输部首次联合科技部出台的交通运输领域中长期科技创新发展规划。

《纲要》明确了未来十五年我国交通运输科技创新工作的指导思想、基本原则和发展目标，并对重点任务作了系统布局，是指导未来十五年我国交通运输科技创新的纲领性文件

《纲要》提出，到2025年，基础研究和应用基础研究显著加强，关键核心技术取得重要突破，前沿技术与交通运输加速融合，科技创新平台布局更加完善，人才发展环境更加优化，科技成果转化机制更加顺畅，初步构建适应加快建设交通强国需要的科技创新体系。

到2030年，基础研究和应用基础研究取得重要进展，关键核心技术产品自主化水平显著提高，前沿技术与交通运输深度融合，交通运输科技创新能力明显提升，交通运输科技创新体系进一步完善。

到2035年，交通运输科技创新水平总体迈入世界前列，基础研究和原始创新能力全面增强，关键核心技术自主可控，前沿技术与交通运输全面融合，基本建成适应交通强国需要的科技创新体系。

交通运输部相关负责人表示，当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，学科交叉融合不断发展，科学技术和经济社会发展加速渗透融合，科技创新成为国际战略博弈的主要战场。

“加快建设交通强国，必须把科技创新摆在更加突出的核心地位，努力实现高水平科技自立自强。”

该负责人指出，要立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以构建适应交通强国需要的科技创新体系为主线，以科技研发应用为重点，以科技创新能力建设为基础，以营造创新政策制度环境为保障，全面提升交通运输科技创新发展水平，支撑加快建设科技强国、交通强国。对此，《纲要》提出了七大主要任务：

一是提升基础设施高质量建养技术水平。围绕提升基础设施建管养现代化水平，着力从基础理论、关键共性技术、前瞻性技术等方面取得突破，支撑构建更安全、更耐久、更智能的综合立体交通网。

二是提升交通装备关键技术自主化水平。围绕促进我国交通装备运行智能化、动力清洁化、结构轻量化及核心基础零部件自立自强，实施交通运输关键核心技术攻关，加快关键专用保障装备和新型载运工具研发升级，打造中国交通装备关键核心技术和标准体系。

三是推进运输服务与组织智能高效发展。围绕构建“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”，提升旅客便捷顺畅联程运输和货物经济高效多式联运水平，加快新一代信息技术在综合运输服务领域的融合创新应用，提升综合客货运输服务能力和效率。

四是大力推动深度融合的智慧交通建设。围绕全面提升智慧交通发展水平，集中攻克交通运输专业软件和专用系统，加快移动互联网、人工智能、区块链、云计算、大数据等新一代信息技术及空天信息技术与交通运输融合创新应用，推动交通运输领域商用密码创新应用，加快发展交通运输新型基础设施。

五是推进一体化协同化的平安交通建设。围绕综合立体交通网运输服务安全应急保障新趋势新要求，开展交通运输联网智能安全保障、风险智能管控、快速应急处置等技术研发，提升交通运输安全应急能力。

六是构建全寿命周期绿色交通技术体系。围绕落实国家关于碳达峰碳中和的部署要求和绿色交通发展需要，深化交通基础设施全寿命周期绿色环保技术研发与应用，加快新能源、清洁能源、新型环保材料在交通运输领域的应用，全面提升交通运输可持续发展水平。

七是提升新时期交通运输科技创新能力。深化落实国家科技体制改革和创新体系建设相关政策要求，聚焦基本建成适应交通强国需要的科技创新体系，不断提升交通运输科技创新能力。

(责编：杨虞波罗、高雷)