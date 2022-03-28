人民网北京3月28日电 （记者王连香）据交通运输部消息，今年1—2月份，交通运输经济运行开局总体平稳，固定资产投资实现较快增长，货运量、港口货物吞吐量保持增长，受疫情多点散发等因素影响，客运持续低位运行。

交通固定资产投资累计同比增速变化。图片来自：交通运输部

交通固定资产投资方面，1—2月，完成交通固定资产投资3387亿元，同比增长11.7%。其中，完成公路投资2551亿元，同比增长15.7%；完成水运投资180亿元，同比增长3.9%。

营业性客运量月度同比增速变化。图片来自：交通运输部

营业性客运量方面，1—2月，完成营业性客运量11.2亿人，同比下降9.9%，主要受疫情多点散发等因素影响。其中，完成公路营业性客运量6.7亿人，同比下降22.8%；完成水路客运量1981万人，同比下降2.7%。

中心城市公共交通客运量月度同比增速变化。图片来自：交通运输部

城市公共交通客运量方面，1—2月，36个中心城市完成公共交通客运量73.9亿人，同比下降0.3%。分方式看，轨道交通、轮渡客运量分别完成32.2亿人和627万人，同比分别增长6.6%和14.5%，公共汽电车、巡游出租车客运量分别完成31.4亿人和10.3亿人，同比分别下降4.0%和8.0%。

营业性货运量方面，1—2月，完成营业性货运量70.5亿吨，同比增长3.8%。其中，完成公路货运量50.1亿吨，同比增长4.0%；完成水路货运量12.5亿吨，同比增长5.5%。

港口货物吞吐量方面，1—2月，全国港口完成货物吞吐量23.6亿吨，同比增长2.7%。其中，内、外贸吞吐量同比分别增长5.9%和下降3.9%。完成集装箱吞吐量4360万标箱，同比增长2.9%。

（注：以上综合统计数据源自交通运输部综合规划司）

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