人民网北京3月28日电 （记者孙博洋）记者从中国质量万里行促进会了解到，28日，在第27个全国中小学生安全教育日到来之际，中国质量万里行促进会发出倡议：让每一个中国人从小就树立“质量第一”的强烈意识，像珍惜眼睛一样珍惜质量，像守护生命健康一样守护质量安全。

学生要做好“质量第一”的践行者。倡议提出，每一位中小学生从小培养质量意识，不断增强质量意识，认认真真学习，精益求精做事，追求卓越，崇尚质量，以质量创造美好生活，以质量引领日常消费，感受质量魅力，维护健康安全。

学校要做好“质量第一”的教育者。倡议提出，每一所学校把质量教育纳入学校教育的重要内容，传授质量理念，传播诚信文化，弘扬工匠精神，让“质量第一”的意识在每位学子心中扎根，大力培养质量人才，助力质量强国建设。

家长要做好“质量第一”的培育者。倡议提出，每一位家长做好重视质量的表率，身体力行关注质量、关心质量、重视质量，给优质产品和服务点赞，与假冒伪劣划清界限，让“质量第一”的意识成为家训，让质量理念成为孩子的座右铭。

企业要做好“质量第一”的担当者。倡议提出，广大企业特别是面向中小学生消费群体的企业，切实担负起质量提升和质量保证的主体责任，像爱护眼睛一样珍惜质量，像守护生命健康一样守护质量安全，持续在质量创新、质量管理上下功夫，不断以质量优势增强产品和服务的竞争力。

社会要做好“质量第一”的引领者。倡议提出，全社会要营造“人人重视质量，人人创造质量，人人享受质量”的良好氛围，让建设质量强国、共创美好生活成为全社会的价值取向，督促和引导企业诚信经营、多出优品、打造精品。

中国质量万里行促进会副会长、秘书长赵陕雄表示，下一步，中国质量万里行促进会还将结合工作实际，在官网官微开辟专栏编发质量安全知识，组织质量专家授课，编写中小学生质量安全手册，继续深入开展质量安全宣传活动，持续提高全民质量安全意识。

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