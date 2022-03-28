人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国质量万里行促进会：守护质量安全 从小树立“质量第一”意识

2022年03月28日16:07 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月28日电 （记者孙博洋）记者从中国质量万里行促进会了解到，28日，在第27个全国中小学生安全教育日到来之际，中国质量万里行促进会发出倡议：让每一个中国人从小就树立“质量第一”的强烈意识，像珍惜眼睛一样珍惜质量，像守护生命健康一样守护质量安全。

学生要做好“质量第一”的践行者。倡议提出，每一位中小学生从小培养质量意识，不断增强质量意识，认认真真学习，精益求精做事，追求卓越，崇尚质量，以质量创造美好生活，以质量引领日常消费，感受质量魅力，维护健康安全。

学校要做好“质量第一”的教育者。倡议提出，每一所学校把质量教育纳入学校教育的重要内容，传授质量理念，传播诚信文化，弘扬工匠精神，让“质量第一”的意识在每位学子心中扎根，大力培养质量人才，助力质量强国建设。

家长要做好“质量第一”的培育者。倡议提出，每一位家长做好重视质量的表率，身体力行关注质量、关心质量、重视质量，给优质产品和服务点赞，与假冒伪劣划清界限，让“质量第一”的意识成为家训，让质量理念成为孩子的座右铭。

企业要做好“质量第一”的担当者。倡议提出，广大企业特别是面向中小学生消费群体的企业，切实担负起质量提升和质量保证的主体责任，像爱护眼睛一样珍惜质量，像守护生命健康一样守护质量安全，持续在质量创新、质量管理上下功夫，不断以质量优势增强产品和服务的竞争力。

社会要做好“质量第一”的引领者。倡议提出，全社会要营造“人人重视质量，人人创造质量，人人享受质量”的良好氛围，让建设质量强国、共创美好生活成为全社会的价值取向，督促和引导企业诚信经营、多出优品、打造精品。

中国质量万里行促进会副会长、秘书长赵陕雄表示，下一步，中国质量万里行促进会还将结合工作实际，在官网官微开辟专栏编发质量安全知识，组织质量专家授课，编写中小学生质量安全手册，继续深入开展质量安全宣传活动，持续提高全民质量安全意识。

(责编：刘佳、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国质量万里行促进会：守护质量安全 从小树立“质量第一”意识
　　人民网北京3月28日电 （记者孙博洋）记者从中国质量万里行促进会了解到，28日，在第27个全国中小学生安全教育日到来之际，中国质量万里行促进会发出倡议：让每一个中国人从小就树立“质量第一”的强烈意识，像珍惜眼睛一样珍惜质量，像守护生命健康一样守护质量安全。 学生要做好“质量第一”的践行者。…
交通运输部：1-2月36个中心城市完成公共交通客运量73.9亿人
　　人民网北京3月28日电 （记者王连香）据交通运输部消息，今年1—2月份，交通运输经济运行开局总体平稳，固定资产投资实现较快增长，货运量、港口货物吞吐量保持增长，受疫情多点散发等因素影响，客运持续低位运行。 交通固定资产投资累计同比增速变化。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部