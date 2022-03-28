据北京大学教育基金会官网消息，3月28日，必和必拓与北京大学教育基金会、北京大学研究生院宣布联合设立北京大学必和必拓“碳与气候”博士研究生未名学者项目。北京大学从事碳减排与气候变化领域相关研究的全日制博士研究生均可申请。由北京大学研究生院任命的7名校内外成员将组成评审委员会，经考核和评审，产生获奖人选。

评审委员会将优先选拔科研能力突出、研究工作极富创造性的博士研究生，为其提供5至20万元人民币的奖学金。在发放奖学金的基础上，该项目每年还将举办获奖学生年度学术交流会，促进碳减排与气候变化等相关的政策、技术、经济等领域的学术交流。

据介绍，2016年，必和必拓签署捐赠协议，承诺捐赠737万美元，用于支持北京大学开展碳捕集、利用与封存（CCUS）研究项目，梳理在钢铁行业中部署 CCUS 技术面临的主要政策、技术和经济障碍，释放中国钢铁行业应用 CCUS技术的潜力。在相关研究工作的基础之上，必和必拓于2021年与多家中国钢铁企业签订合作协议，积极拓展工业试点。与此同时，必和必拓与北京大学双方一致决定，将项目的剩余未使用资金用于设立“碳与气候”博士研究生未名学者项目，并计划于2022年春季学期启动。

必和必拓首席商务官潘文怡表示：“能够携手北京大学设立‘碳与气候’博士研究生未名学者项目，支持青年学者解决全球气候变化这一急迫挑战，必和必拓深感自豪。”

北京大学教育基金会秘书长李宇宁表示，肩负着强烈的社会使命感，北大愿与必和必拓一起携手，助力青年学者在气候变化与脱碳相关研究等全球重大问题领域做出突破性贡献。

北京大学研究生院常务副院长姜国华表示，相信此项目将激励北大具有突出学术潜力的优秀博士生不断进取，追求卓越，积极探索未知世界，从事高水平学术研究，同时希望一年一度的学术交流会能够为“碳与气候”领域的学术交流搭建平台，并成为汇聚领域顶尖专家和学者的会议。

(责编：曹淼、李源)