3月25日,长安汽车独家赞助的FNC2022 (The Future Networked Car未来网联汽车)论坛在瑞士日内瓦顺利闭幕。长安汽车首席专家韩三楚受邀在线出席论坛,发表主题演讲并参与讨论。

FNC论坛由三大国际标准组织中隶属于联合国的ITU(国际电信联盟)创办。FNC2022为期4天内设置4个会场,来自世界多国及各领域内的权威技术专家就自动驾驶、智能网联汽车和网络安全等进行深度研讨,分享最新前沿技术与信息,并对行业监管和服务等问题发表独到见解。

受FNC论坛组委会邀请,长安汽车首席专家韩三楚在线出席,发表主题演讲“Embrace new challenges and share a new era In-vehicle communication leads the new future of automobiles“(“拥抱新挑战,共赢新时代 车载通信引领汽车新未来”)。

韩三楚代表长安汽车,分别从用户需求定义汽车本质、通信技术助推汽车智能化升级、主干通信技术、近程通信技术和远程通信技术五个维度进行深入阐述,他表示新技术正在引领全球汽车产业发生新变化,汽车变成具备数码终端、数据载体、储能单元、多功能空间等多种功能的智能移动机器人;同时,加强行业应用创新及商业探索,推动5G+V2X技术演进及规模化应用,推进5G车联网商用化部署正成新趋势。韩三楚对车载通信技术的未来做出展望:以技术硬能力为基础、标准化软能力护航,与全球相关组织、企业一起,共同助推智能网联汽车机器人、车载活动空间时代的到来。

长安汽车再FNC2022论坛上展现了中国汽车品牌向上的力量与自信。早在2017年,长安汽车启动第三次创业——创新创业计划,至今已迭代至5.0版,期间陆续发布了“香格里拉计划”“北斗天枢计划”等,并在2019年成立长安汽车软件科技公司。2020年11月,长安汽车发布了覆盖A级车到C级车的全新智能平台MPA方舟架构,全面向电动化、智能化、网联化、共享化转型。2021年5月,长安汽车开始打造面向用户全场景服务的智能汽车超级数字化平台——SDA架构,新架构具备硬件即插即用、全域远程管理,智慧学习可成长等特性,向用户提供安全、省时、省心、可自定义的极致体验。

据介绍,长安汽车正坚定不移地向智能低碳出行科技公司转型,加快构建科技实力,升级制造优势,形成“新汽车 新生态”产业公司,全面打造科技生态、数字生态、用户生态和绿色生态。未来,长安汽车愿与全球伙伴携手前行,与用户共创共享,为构建全球汽车新标准体系,推动汽车产业的高质量发展而不懈努力。

