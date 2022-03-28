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长安汽车首席专家韩三楚：车载通信引领汽车新未来

2022年03月28日15:33 | 来源：新华网
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原标题：长安汽车出席FNC论坛，向世界展现中国品牌向上的力量

3月25日，长安汽车独家赞助的FNC2022 （The Future Networked Car未来网联汽车）论坛在瑞士日内瓦顺利闭幕。长安汽车首席专家韩三楚受邀在线出席论坛，发表主题演讲并参与讨论。

FNC论坛由三大国际标准组织中隶属于联合国的ITU（国际电信联盟）创办。FNC2022为期4天内设置4个会场，来自世界多国及各领域内的权威技术专家就自动驾驶、智能网联汽车和网络安全等进行深度研讨，分享最新前沿技术与信息，并对行业监管和服务等问题发表独到见解。

受FNC论坛组委会邀请，长安汽车首席专家韩三楚在线出席，发表主题演讲“Embrace new challenges and share a new era In-vehicle communication leads the new future of automobiles“（“拥抱新挑战，共赢新时代 车载通信引领汽车新未来”）。

韩三楚代表长安汽车，分别从用户需求定义汽车本质、通信技术助推汽车智能化升级、主干通信技术、近程通信技术和远程通信技术五个维度进行深入阐述，他表示新技术正在引领全球汽车产业发生新变化，汽车变成具备数码终端、数据载体、储能单元、多功能空间等多种功能的智能移动机器人；同时，加强行业应用创新及商业探索，推动5G+V2X技术演进及规模化应用，推进5G车联网商用化部署正成新趋势。韩三楚对车载通信技术的未来做出展望：以技术硬能力为基础、标准化软能力护航，与全球相关组织、企业一起，共同助推智能网联汽车机器人、车载活动空间时代的到来。

长安汽车再FNC2022论坛上展现了中国汽车品牌向上的力量与自信。早在2017年，长安汽车启动第三次创业——创新创业计划，至今已迭代至5.0版，期间陆续发布了“香格里拉计划”“北斗天枢计划”等，并在2019年成立长安汽车软件科技公司。2020年11月，长安汽车发布了覆盖A级车到C级车的全新智能平台MPA方舟架构，全面向电动化、智能化、网联化、共享化转型。2021年5月，长安汽车开始打造面向用户全场景服务的智能汽车超级数字化平台——SDA架构，新架构具备硬件即插即用、全域远程管理，智慧学习可成长等特性，向用户提供安全、省时、省心、可自定义的极致体验。

据介绍，长安汽车正坚定不移地向智能低碳出行科技公司转型，加快构建科技实力，升级制造优势，形成“新汽车 新生态”产业公司，全面打造科技生态、数字生态、用户生态和绿色生态。未来，长安汽车愿与全球伙伴携手前行，与用户共创共享，为构建全球汽车新标准体系，推动汽车产业的高质量发展而不懈努力。

(责编：董童、李源)

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