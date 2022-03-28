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国资委：各中央企业做好服务业小微企业和个体工商户房租减免工作

2022年03月28日16:02 | 来源：人民网
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人民网北京3月28日电 （王仁宏）服务业是国民经济的重要组成部分，服务业小微企业和个体工商户在繁荣市场、促进就业、维护稳定方面发挥着重要作用。近期，受疫情冲击等不利因素影响，服务业小微企业和个体工商户经营困难，面临严峻的生存危机。

为切实帮助服务业领域困难行业恢复发展、渡过难关，国资委办公厅近日发布《关于做好2022年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作的通知》（以下简称通知），要求各中央企业积极落实房租减免政策要求，切实减轻服务业小微企业和个体工商户的经营负担，关键时刻彰显央企担当。

通知明确，各中央企业对2022年被列为疫情中高风险地区所在县级行政区域（参照国家行政区划标准）内承租中央企业房屋的服务业小微企业和个体工商户减免当年6个月租金（四季度被列为疫情中高风险地区的，要通过当年退租或下年减免等方式足额减免6个月租金），其他地区减免3个月租金。

为加快推动房租减免落地见效，通知要求，普遍减免3个月租金工作要力争在上半年实际完成主体工作，补充减免3个月租金工作要在列为中高风险地区后2个月内完成。

此外，在健全完善监督检查方式方面，通知要求，各中央企业要切实承担主体责任，制定减租实施方案，严格审批流程，做到高效便利、规范有序，不符合条件的租户不得减免，杜绝随意减免。中央企业因落实减免房租政策，对当期经营业绩造成影响的，国资委将在考核中予以剔除。

 

(责编：王仁宏、高雷)

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