3月26日，一年一度的“地球一小时”再次引发公众对于可持续发展的关注。作为中国2022“地球一小时”推广合作伙伴，海信一直非常关注ESG可持续发展理念，积极用行动践行绿色环保和节能减排，以智能制造、绿色制造引领行业转型升级。数据显示，2021年海信万元产值综合能耗同比降低11%。万元产值综合能耗指企业每万元工业产值所消耗的能源量，海信依靠科技创新，助推节能减排已收获明显成效。

海信在业内制定并实施《海信产品绿色环保设计标准》，发布《海信绿色发展纲要》，并将“恪守《海信绿色发展纲要》”写入集团制度《海信集团诚信守则》。其中明确“在经营管理的各个环节，在每个人的具体行动当中，认真践行《海信绿色发展纲要》的规定和要求。”

海信致力于绿色产品研发，特别重视节能环保新技术的自主研发和推广应用，先后自主研发了360°矢量变频技术、高效换热技术、LED高效背光源技术、整机低功耗设计技术、冰箱箱体发泡技术、激光显示技术等多项节能环保技术，以“高性能、低能耗”为诉求不断推出环境友好型创新产品。无论是技术研发、生产制造、供应链管理，还是绿色能源使用、旧产品回收，海信积极探索创新，趟出了一条特色的绿色发展之路。

(责编：曹淼、李源)