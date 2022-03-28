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公路、水路进口冷链食品如何防控新冠病毒？交通运输部回应

2022年03月28日16:51 | 来源：人民网
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人民网北京3月28日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，交通运输部修订印发《公路、水路进口冷链食品物流新冠病毒防控和消毒技术指南（第四版）》（以下简称《指南》），部署各地交通运输主管部门进一步强化公路、水路进口冷链食品物流疫情防控工作，督促从事进口冷链食品装卸、运输等作业的公路、水路冷链物流企业、港口码头、货运场站等经营单位和从业人员严格落实疫情防控措施要求，切实保障从业人员身体健康，严格防范新冠肺炎疫情通过道路货运渠道传播。

《指南》主要修订内容包括，一是完善了对冷链物流企业的新入职员工健康要求、员工日常健康监测、高风险岗位人员管理、外来人员信息登记、健康异常报告程序、从业人员返岗程序等要求。

二是强调冷链物流企业在接到有新冠病毒核酸检测阳性样品的通知后，要在专业人员指导下，及时对相关物品、环境和人员进行应急处置。

三是强调阳性物品在未处理前，冷链物流企业应当保持冰箱、冰柜、冷库等冷冻冷藏设备正常运行，以防止物品腐败变质及可能的污染物扩散。

四是更新了冷链食品物流运输常用消毒剂及使用方法。

(责编：王连香、高雷)

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