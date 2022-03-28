人民网北京3月28日电 （记者王震）28日，财政部北京监管局发文指出，推动完善债务预算管理监管、债务水平动态监测监管、债券项目穿透式监测监管，加快推进债务监管职能转型。

针对债务预算监管，财政部北京监管局提出，加强债务限额合规性监管，对北京市、区两级债务限额进行动态监控，防止地方政府债券发行超过本地区债务限额，同时加强地方政府财力监测与动态跟踪调研，为财政部、北京市合理分配债务限额提供重要支撑；加强债券发行合规性监管，强化债券发行事前事中监管力度；加强债券资金使用合规性监管，严格落实债券资金使用负面清单制度。

同时，要进一步完善债务风险监测，防范债务风险。建立以债务率为核心，以偿债资金保障倍数与利息支出率为辅助指标的债务风险评估与预警评估体系，加强对风险预警地区、风险提示地区的重点跟踪调研，防范债务风险；加强对地方融资平台与承担公用事业国有企业融资行为、政府和社会资本合作（PPP）模式的调研了解，严格新增隐性债务风险动态监测监管，防范国有企业经营风险、PPP项目风险对财政风险的溢出与传导。

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