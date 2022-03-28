人民网北京3月28日电 （记者申佳平）春耕化肥保供稳价直接关系春耕生产稳定。据国家发展改革委官网消息，近日，国家发展改革委联合工业和信息化部、财政部等11部门和单位印发通知，要求各地方和有关中央企业从化肥产供储销等多方面入手，通过增强国内化肥生产供应能力、提高化肥及其生产原料运力保障水平、积极做好储备等工作、提高化肥流通效率、加强农资市场监管协同配合、切实推动化肥减量增效等措施，保障化肥供应和市场平稳运行，支持春季农业生产，夯实夏粮丰收基础。

国家发展改革委表示，下一步将密切关注国内化肥市场形势，会同有关方面督促做好通知贯彻落实工作。

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