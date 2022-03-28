人民网北京3月28日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为加大投融资创新力度，充分发挥社会资本积极作用，促进重点项目实施，合理扩大有效投资，推动经济高质量发展，国家发展改革委近日印发《关于进一步做好社会资本投融资合作对接有关工作的通知》（以下简称《通知》），提出推动更多符合条件的存量项目发行基础设施REITs。

《通知》具体提出，在开展投融资合作对接过程中，要坚持新建和存量并重，积极选择适宜盘活的存量项目，通过产权交易、存量和改扩建有机结合、挖掘闲置低效资产价值等多种方式予以盘活，吸引社会资本参与。推动更多符合条件的存量项目发行基础设施REITs，打通投资退出渠道，提升企业参与基础设施建设的积极性。优先支持具备持续盈利能力的存量项目开展政府和社会资本合作（PPP），发挥社会资本专业优势，提升项目运营效率。对盘活存量回收资金投入的新项目，要加强投融资合作对接，鼓励金融机构加大支持力度，推动加快项目前期工作，促进项目尽快开工建设。

同时，《通知》强调切实防范各类风险。开展投融资合作对接过程中，要切实加强项目把关，确保项目符合“十四五”规划《纲要》、国家重大战略、产业政策等要求，依法合规办理固定资产投资管理手续。应主要选择投资回报机制明确、具有合理收益水平的重点项目进行推介，坚决避免一哄而上。项目落地实施过程中，要量力而行、尽力而为，加强政府信用履约建设，不做过头承诺，切实防范新增地方政府隐性债务。

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