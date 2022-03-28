华为：2021年净利润增至1137亿元 同比增长75.9%
2022年03月28日18:21 | 来源：人民日报客户端
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3月28日，华为公司举行2021年度经营财报发布会。华为首席财务官孟晚舟透露，2021年，华为营收达到6368亿元，利润增至1137亿元，同比增长75.9%；研发投入达到1427亿元，再创历史新高，近十年研发投入超过8450亿元。
孟晚舟表示，业务“承重”第三年，华为表现更强更稳更有韧性。她表示，华为研发投入不受业务约束。2021年，华为研发投入占比达到22.4%，有市场机构统计，华为研发投入已经位列全球第二位。华为的最大财富不在财务报表上，而是来自研发和技术方面的雄厚储备。
(责编：曹淼、李源)
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