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历时14年，这座隧道终于贯通了！

2022年03月28日19:45 | 来源：人民网
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人民网北京3月28日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，3月28日上午，经过建设者14年艰苦奋战，大瑞铁路杉阳隧道顺利贯通。至此，大瑞铁路大理至保山段21座隧道全部贯通，为大理至保山段先期开通运营奠定基础。

大瑞铁路杉阳隧道顺利贯通。国铁集团昆明局供图

杉阳隧道位于云南省大理白族自治州永平县境内，于2008年开工建设。隧道全长13.39公里，地处澜沧江断裂带，共穿越横断山区6条大型断层破碎带。

据介绍，隧道距离山顶有1公里，在高地应力作用下，隧道最高时相当于承受每平方米2000吨压力。隧道围岩软弱破碎，见水就软、遇风就散，就像“在豆腐里打洞”。隧道进口是反向坡排水，日涌水量最高峰时，能突破3.8万立方米，可蓄满20个标准游泳池。

大瑞铁路杉阳隧道。国铁集团昆明局供图

受恶劣地质、复杂地形影响，隧道施工只能采取从进、出口两端独头掘进和巷道式通风作业模式。独头掘进距离超过6公里，洞内空气循环差，含氧量不足6.1%，湿度却接近100%，隧道最前端掌子面环境温度常年在42摄氏度以上。

大瑞铁路杉阳隧道。国铁集团昆明局供图

高温、高湿、缺氧环境时刻考验着建设者的意志和体能，施工人员每隔2个小时就得换班。铁路部门统筹协调、督导推进隧道建设，多次邀请专家研讨，研究制订以“防溜坍、控变形、止涌突”为核心的施工方案。

大瑞铁路杉阳隧道。国铁集团昆明局供图

大瑞铁路全长330公里，桥隧比达76.5%，是我国《中长期铁路网规划》中完善路网布局和推进西部大开发重要项目之一，对完善滇西地区交通运输格局、促进沿线经济社会发展具有重要意义。

截至目前，大瑞铁路大理至保山段路基、桥梁工程已全部完成，站房建设完成95%；正线铺轨已完成100多公里，电力、通信、信号等“四电”工程正有序推进。大理至保山段开通运营后，大理至保山仅需1小时左右，云南保山将结束不通火车的历史。

(责编：王连香、高雷)

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