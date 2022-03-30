为全力支持做好防疫情稳运行有关工作，3月30日，北京证券交易所宣布，在前期已免收注册地在上海市、深圳市、内蒙古自治区、山东省、吉林省的新三板挂牌公司2022年挂牌初费和挂牌年费以及北交所上市公司2022年上市年费的基础上，决定进一步免收全部北交所上市公司2022年上市年费。

同时，全国股转公司、北京证券交易所还制定优化监管服务的系列举措，进一步加大对受疫情影响的市场主体的支持和服务力度。

其中，为保障北交所审核业务正常推进，疫情防控期间，正常推进相关业务受理审核工作，对受疫情影响严重地区的企业实行专人对接和服务。允许受疫情影响无法在规定时限内回复审核问询、完成尽职调查等工作的申请人、中介机构依规申请延期回复。放宽相关文件签署要求，允许通过提供签字页电子扫描文档方式办理。开通线上沟通咨询渠道。

为便利企业开展信息披露、公司治理相关工作，支持挂牌公司、上市公司在法定期限内适当延期披露2021年年报，2021年年报披露期间信息披露时段延长至23时。适当放宽业务文件报送形式要求，部分业务允许在取得相应授权后以签字暂代公司实体签章。

其他优化监管服务的举措还包括优化新三板审查业务相关安排，调整受理、仪式、培训、投资者服务等业务服务安排，支持中介机构灵活开展具体业务等。（记者姚均芳）

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