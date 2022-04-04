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雄安新区着力建设绿色生态宜居新城区——

绿色发展路正宽（走雄安，看高质量发展）

本报记者  武少民
2022年04月04日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　水城共融宛如江南水乡，“千年秀林”空气清新，白洋淀碧波荡漾……

　　华北腹地，一座绿色生态之城——河北雄安新区正悄然崛起，向世人铺展开一幅蓝绿交织、人与自然和谐相处的优美画卷。

　　建设雄安新区是千年大计。从一开始谋划新区建设，习近平总书记就强调要坚持生态优先、绿色发展，划定开发边界和生态红线，实现两线合一，着力建设绿色、森林、智慧、水城一体的新区。

　　在大规模城市建设开始前，率先启动生态基础设施建设和环境整治，如今人造森林茁壮成长，白洋淀水质持续改善……5年来，雄安新区坚持把绿色作为高质量发展的普遍形态，坚持生态优先、绿色发展，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融、多组团集约紧凑发展的生态城市布局，建设绿色生态宜居新城区。

　　“‘千年大计’，就要从‘千年秀林’开始”

　　人造森林绿意浓

　　春和景明，雄安新区“千年秀林”大清河片林一区造林区域，桃红绿柳春意盎然。林木散点种植、曲线排列、种类错落、高低搭配，10个面积不等的湖泊因坑建设、因地塑形，柏油路、小桥、亭台、生态馆次第融入林中。

　　“这片秀林占地9800亩，有乔木62种、灌木18种。过去一年植树2万棵。”2020年大学毕业后，中国电建市政水环境公司员工张科就来到雄安新区，他对这里的一草一木如数家珍，“‘千年秀林’景观提升工程（二期）项目启动以来，林子变得越来越美了。远期，这里的湖都会和白洋淀连通，一城活水、水城共融。”

　　先植绿、后建城，是雄安新区建设的一个新理念。2017年3月28日，中共中央、国务院发出通知，决定设立河北雄安新区。当年11月13日，在位于雄县雄州镇、容城县平王乡的大清河片林一区第五标段，建设者栽下新区第一批树苗。

　　“‘千年大计’，就要从‘千年秀林’开始，努力接续展开蓝绿交织、人与自然和谐相处的优美画卷。”2019年1月16日下午，习近平总书记来到“千年秀林”大清河片林一区造林区域，乘车穿行林区察看林木长势，并在秀林驿站结合展板听取雄安新区生态建设总体情况和“千年秀林”区域植树造林情况介绍，登上二层平台远眺林区全貌，对他们运用科学方法植树造林、运用信息化手段管林护林的做法表示赞赏。

　　习近平总书记登上秀林驿站平台远眺，乔灌草高低错落，经济林生态林比肩而立。

　　望着一株株摇曳的小树幼苗，习近平总书记欣喜地说：“让它们跟着雄安新区一起慢慢生长。不要搞急就章，不要搞一时的形象工程。绿水青山就是金山银山，雄安新区就是要靠这样的生态环境来体现价值、增加吸引力。”

　　充分尊重自然、顺应自然、保护自然，雄安新区以建设全国森林城市示范区为目标，大规模开展植树造林和国土绿化，为新区规划建设打好生态本底。

　　“秀林、绿谷、淀湾”，构成了雄安新区启动区的生态空间骨架。“这里北连北部林带，南临淀湾区，很快就会变成一个蓝绿交织的大公园。”启动区中央核心地段的中央绿谷，已经有了初步的模样，中国雄安集团生态公司技术顾问郑占峰介绍，“中央绿谷呈X形，两侧是宽阔林带，让城市融入其中。明珠湖、文萃湖、汇智湖三个自然生态湖相映成趣，锦绣川、未来畔、风尚洲、同乐溪等多个主题公园引人入胜。”

　　核心城区之外，生态环境建设也在有序推进。按照“一镇一规模公园，一村一精品游园”部署，雄县启动建设了12个镇级公园、386个村级精品游园，让乡村也能移步换景、随处见绿。

　　位于朱各庄村南的“迎宾园”，占地500亩，不少村民在公园里健身、游览。“这里生态好，整洁卫生，乡亲们都爱来散步。”正在公园里游玩的村民王景芝说。

　　迄今，雄安新区已累计造林45.4万亩、2300余万株，森林覆盖率超过30%。森林环城、湿地入城，3公里进森林、1公里进林带、300米进公园，规划图上的绿色雄安，正一步步变成现实。

　　“城与淀应该是相互辉映、相得益彰”

　　“华北明珠”焕新彩

　　沿着白洋淀木栈道长廊，登上问源亭极目远眺，只见碧波万顷、芦草摇曳、水鸟嬉戏。“华北明珠”白洋淀焕发新彩。

　　“2021年，白洋淀淀区整体水质达到三类标准，为近年来最好水平，步入全国良好湖泊行列。”雄安新区生态环境局副局长程钢说。

　　白洋淀，华北平原最大的淡水湖泊，被誉为“华北之肾”，和“千年秀林”共同构成雄安的蓝绿底色。但一段时间以来，地处大清河流域“九河下梢”的白洋淀，也曾遭遇“口渴”、污染等问题。

　　2017年2月23日，习近平总书记在实地考察雄安新区建设规划时专程前往白洋淀。在考察中，总书记强调，建设雄安新区，一定要把白洋淀修复好、保护好。将来城市距离白洋淀这么近，应该留有保护地带。要有严格的管理办法，绝对不允许往里面排污水，绝对不允许人为破坏。

　　2019年1月16日，在河北雄安新区规划展示中心，谈到雄安新区下大气力处理城和淀的关系，习近平总书记回想起选址的考虑：“当时选址在这，就是考虑要保护白洋淀，而非损害白洋淀。城与淀应该是相互辉映、相得益彰。”

　　伴随雄安新区规划建设，白洋淀迎来有史以来最大规模的系统性生态治理——

　　从“实施白洋淀生态修复”作为主要任务写入《河北雄安新区规划纲要》，到印发实施《白洋淀生态环境治理和保护规划（2018—2035年）》，加强白洋淀生态环境治理和保护成为规划建设雄安新区的关键环节；

　　严控工业污染源，取缔大清河流域“散乱污”企业3万余家，封堵入河入淀非法排污口1.3万余个；

　　加大截污处置力度，大清河上游入淀河流沿线城市建成区雨污分流全部改造到位，流域市县生活垃圾实现收运体系全覆盖和新增垃圾日产日清；

　　实施“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）管理措施，严格开展相关项目环评审批；

　　实施退耕还泊，淀区重点区域内稻田、藕田已全部退出；

　　建立多水源补水机制，2018年以来累计入淀水量达24.5亿立方米，白洋淀水位稳定保持在7米左右，淀区面积由171平方公里恢复至275平方公里左右；

　　…………

　　在推进白洋淀生态环境质量持续改善的基础上，环境监测得到加强，淀区生态环境得到有效管控。这是不久前发生的一幕——

　　水质应急指挥调度平台发出警报，设置在入淀口的自动监测站快速锁定源头，指挥人员迅速调度携带高光谱遥感水质监测设备的无人机起飞，具备声呐暗管探测及水质监测功能的无人船驶向现场。无人船取水采样，5分钟后传回相关数据。经过研判，执法人员赶往现场处置。

　　“得益于北斗定位导航联合5G应用，我们对污染源实现了厘米级的精准定位。”雄安新区生态环境局副局长吴海梅说。

　　居民的生态保护意识也在不断提高。安新县端村镇东淀头村村民田根双响应当地政府号召，主动拆除了自家400亩鱼塘的围网，“虽然舍不得，但为了新区建设，值！咱们村还要发展乡村旅游，日子会越来越好！”

　　充分体现生态文明建设的要求

　　山清水秀做标杆

　　在雄安，崛起的不仅仅是一座新城。

　　安新县王家寨村，白洋淀唯一不通陆路的水区村，仅有一条10千伏线路供电。2021年，为落实清洁取暖要求，王家寨实施电代煤改造。

　　问题随之而来：供电线路截面较小，难以满足“煤改电”工程实施需求。传统架空改造，水中立塔，触及生态红线；敷设水下电缆，影响清淤……

　　经专家论证，最终实施绿色智能微网改造方案：在电源侧安装300千瓦光伏、4千伏风机提供电源保障，在电网侧打造村级、邻里级、家庭级3个层级微网，提升供电可靠性，在负荷侧通过对冷热负荷的柔性调控削峰填谷……

　　“现在全村最长可连续离网运行38小时，邻里级微网365天不间断供电，年减少燃煤2080吨。”国家电网雄安新区供电公司工作人员牛理达说，这一探索为农村电网改造提供了绿色发展样本。

　　在雄安，处处可以感受到绿色发展的脉动。

　　习近平总书记强调指出，雄安新区建设要充分体现生态文明建设的要求，成为生态标杆，坚持生态优先、绿色发展，不能建成高楼林立的城市，要疏密有度、绿色低碳、返璞归真，自然生态要更好。

　　高起点，新梦想。雄安要建设绿色生态宜居新城区、新时代的生态文明典范城市，绿色低碳发展等新理念在雄安新区正不断得到全面实施。

　　建城，雄安依循生态本底建设，让城市有机地嵌入自然环境之中。雄安新区蓝绿空间占比稳定在70%，远景开发强度控制在30%；森林覆盖率达到40%，起步区绿化覆盖率达到50%。

　　造林，雄安突出乡土树种和地方特色，构建的是大面积异龄、复层、混交的近自然片林，同天然林接近。

　　出行，新区起步区内绿色交通出行比例占九成。

　　产业，雄安严格产业准入标准，限制承接和布局一般性制造业、中低端第三产业，积极吸纳和集聚创新要素资源，高起点布局高端高新产业，大力发展高端服务业。

　　建楼，城镇新建民用建筑和工业建筑全面执行二星级以上绿色建筑标准，新建政府投资及大型公共建筑全面执行三星级绿色建筑标准。

　　市民服务中心，被誉为“雄安城建第一标”。数十栋建筑，全由钢架结构和环保模块组成，减少80%以上建筑垃圾，比现有标准节能50%以上。河北雄安市民服务中心有限公司首席信息官孙鹏辉说，这是新区首座“被动式超低能耗绿色建筑”，获得全国绿色建筑创新奖。

　　从雄安设计中心到雄安高铁站，一批高质量的“绿色建筑+”示范项目，相继投入使用。

　　“与其他城市不同，新区从规划开始，就要做到生态优先、绿色发展。”雄安新区规划建设局干部李劲遐说。

　　深圳建科院主导了雄安多个重点项目绿色改造，副总经理姚培说：“一个成功的雄安，用什么样的思路和方法建设出来，和它建成什么样子同样重要。”


　　《 人民日报 》（ 2022年04月04日 02 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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