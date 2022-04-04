本报记者 李 贞

福建省福州市鼓楼区的西河智慧体育公园内，市民正体验智慧化健身器材。

谢贵明摄（人民图片）

用VR设备观赛、物流机器人、智慧票务系统……不久前落幕的北京冬奥会和冬残奥会，应用诸多高新技术服务体育赛事，让人们近距离感受到“科技+体育”的魅力。不仅如此，普通百姓健身活动中的“科技感”也越来越足，家用的智能健身器械带来运动新体验，帮人们练出好体魄。

体育馆有“智慧大脑”

中共中央办公厅、国务院办公厅日前印发《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，提出加快运用5G等新一代信息技术改进场馆管理和赛事服务。

国家体育场“鸟巢”2019年就开始打造5G智慧场馆，采用节能低碳、智慧化服务的运行模式。例如，中心场地下方的舞台地仓，在北京冬奥会和冬残奥会开闭幕式上，是主火炬台升起的地方；赛后则被改造为一个高5.5米、面积达8871平方米的地下空间，可作为全民健身、展览展示等活动场所。

浙江省市场监督管理局发布《大中型体育场馆智慧化建设和管理规范》，全面梳理智慧体育场馆系统架构，形成了体育场馆新型建设和运行管理模式。记者了解到，这项规范旨在厘清体育场馆智慧化建设思路，为智慧体育场馆智慧化改造升级提供参考标准，也将为2022年杭州亚运会场馆智慧化建设奠定基础并提供技术支撑。

今年初完成升级改造的浙江黄龙体育中心，正是“智慧体育馆”的一个典型代表。

为服务2022年杭州亚运会，黄龙体育中心新建了一个“智慧大脑”。信息中心机房内，一块面积约为25平方米的高清显示大屏可实时显示场馆内采集的各项数据。据黄龙体育中心场馆高级工程师宋海强介绍，“智慧场馆大脑”包含综合、赛事、人车、设备、能耗、安全、环境和运营等8个态势，在服务端实现“一站式”体验的同时，还可大幅提升场馆管理端的工作效能。比如，工作人员查看某个场馆的用电设备时，不仅能看到设备当前的工作状态，还可看到系统提供的能耗评估和节能建议，实现场馆绿色、智能化管理。此外，黄龙体育中心搭建的5G信号“快车道”将确保杭州亚运会比赛期间信号流畅。

运动达人坚持“打卡”

《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》提出打造绿色便捷的全民健身新载体，促进全民健身与生态文明建设相结合。各地新兴的“智能健身房”“智慧步道”提供了可复制的范例。

四川省成都市首个室外智能健身房近日投入使用。在三岔站站前广场上，一个个白色的小凉棚下，各种智能健身设备十分醒目。立式健身车、推胸划船双功能训练器、智能竞赛车等10余组器材均免费向市民提供。“智能体测亭”则能帮助运动者测试身高、体重、心率恢复、心理压力等13项身体能力，30秒即可生成“运动处方”。再加上场地开阔、毗邻三岔湖景区，这里的健身环境比一般室内健身房更加优越。“我几乎每天都和朋友一起过来‘运动打卡’！”家住成都市东部新区的刘女士说，“以前这儿附近没有锻炼的地方，现在朋友、邻居可以来结伴健身，运动氛围非常好。”

这家室外智能健身房管理人员介绍，此处所有的健身器材都带有人脸识别技术、显示屏幕和触摸按键操控系统，从屏幕上可以清晰看到功率、心率、运动时间和能量消耗等数据，运动结束后，还会为运动者显示运动小结报告，“用户只需扫码注册一次，日后再进行测试或锻炼时，训练报告等内容可直接录入个人的云端账号下，安全保密，不涉及个人隐私内容，更加方便用户使用。”

江苏省近年来积极推动社区、公园步道和沿江、沿河、沿湖、沿山步道信息化建设，不断提升智慧化全民健身公共服务能力。例如盐城市中华海棠园里的健身步道，在沿途5公里内设置了2个AI智慧步道数据大屏和8个AI人脸、肢体识别杆。通过AI人脸识别技术和5G高速网络，为前来健身的市民提供多项智慧服务。用户可以通过对比每次锻炼后的数据，随时调整健身计划，让健身锻炼变得更加科学。

“消耗了多少热量、能量代谢当量、运动里程、跑完马拉松所需耗时、当日运动时长以及历史运动信息，都可以在大屏幕上一目了然。”盐城的资深跑友张威说，他现在几乎每周都会和跑友相约在这里跑上一段时间，一边锻炼一边欣赏园内优美的风景。

家用器材“新鲜感”十足

随着全民健身热潮及体育消费升级，越来越多新技术应用在家用健身器材的研发中，智能健身器材行业产业规模不断扩展。

有研究机构数据显示，中国运动兴趣人群规模已达7.8亿，其中高频使用垂直专业健身APP的运动达人规模接近6000万。瞄准这一群体，各类运动服务平台不断开拓新模式、研发新产品。

广州市居民单女士最近新买了一款智能健身镜。“疫情原因，我很久没去健身房了，想在家练习瑜伽又担心姿势不标准，所以购买了这个设备。”单女士说，智能健身镜里既能显示AI教练的动作，又能同时照出自己的动作，很方便纠正姿势。

如今，各种“智能+”家用健身器材正是消费者眼中的新宠。利用大数据处理、云计算、传感技术等，智能健身器材让居家健身更有乐趣。

目前市场上已有多种新款智能体育设备。例如，广州源动智慧体育科技有限公司的智能跑步机，通过创新AI动作识别技术，能够捕捉识别用户“步频”“步幅”等数据，帮助使用者科学判断跑姿是否正确。鸣时达电子科技有限公司的“室内高尔夫”，利用计算机情景模拟技术将室外真实的高尔夫球场模拟设计到软件中，通过数据传感器采集分析，辅助运动者改进动作，营造一种在真实球场打球的场景。

“科技助力体育产业是多形式、深层次、全方位的。”上海体育学院教授黄海燕认为，新一代信息技术、虚拟现实技术、体感技术、人工智能技术等，会成为变革体育消费方式、优化体育产业供需结构、延长体育产业价值链、提升体育产业竞争力的强劲动力。“目前，健身智能化蕴含极大空间，高科技必将成为未来运动健身的发展方向。”

(责编：赵欣悦、白宇)