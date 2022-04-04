本报记者 杜海涛 罗珊珊

货物贸易总额连续5年全球第一，吸收外资全球第二，对外投资稳居世界前列，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%……开放的中国展现蓬勃生机。

习近平总书记指出：“站在新的历史起点，中国开放的大门只会越开越大。”“新发展格局不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环。”“中国将继续扩大高水平对外开放，稳步拓展规则、管理、标准等制度型开放，落实外资企业国民待遇，推动共建‘一带一路’高质量发展。”

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国坚定不移奉行互利共赢的开放战略，形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局。中国不断扩大对外开放，不仅发展了自己，也造福了世界。

范围更大、领域更宽，实施更加积极主动开放战略

“您的快递到了。”上午10时，山东威海市的摄影爱好者李立生收到在跨境电商平台上购买的进口摄影三脚架。“跨境电商零售进口商品品种越来越多，再也不用请朋友海外代购了。” 李立生兴奋地说。

今年1月，财政部、商务部等8部门发布《关于调整跨境电子商务零售进口商品清单的公告》，自3月1日起，优化调整跨境电子商务零售进口商品清单，增加了滑雪用具、摄影三脚架、番茄汁等29项商品，调整后的清单商品税目覆盖范围更广，商品数达到1476个。

开放是当代中国的鲜明标识。中国不断扩大开放，激活了中国发展的澎湃春潮，也激活了世界经济的一池春水。

主动扩大进口，中国机遇世界共享。

离举办还有半年之久，但展商们参与进博会的热情已经迸发。日前，第五届中国国际进口博览会首批参展商名单正式公布。本次公布的参展单位包括182家参展企业和8个国家（地区）展团，均为今年1月底前签约，且参展面积较大的展商。其中，近一半为连续5年参展进博会的“老朋友”。

党的十八大以来，中国顺应国内消费升级趋势，进一步降低关税，提升通关便利化水平，加快跨境电子商务等新业态新模式发展，释放国内市场潜力，扩大进口空间。14亿多人口和4亿以上中等收入群体的超大规模市场向全球企业敞开怀抱，更多全球优质商品进入中国，既丰富了国内百姓的购物车，也为全球进口贸易增长注入了新动能。

放宽市场准入，外商坚定看好中国。

1月1日，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》正式施行，取消乘用车制造外资股比限制等。在中国进一步开放汽车行业的政策鼓舞下，近日，德国宝马集团宣布在中国增资，在合资公司华晨宝马股权占比提升至75%，并将合资合同延长至2040年。

“扩大开放，中国‘说到做到’。”宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐表示，中国不断扩大高水平对外开放，推动高质量发展，宝马集团对中国市场充满信心。

中国持续放宽市场准入，更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，为国际社会注入更多正能量。

2017年6月首次推出全国范围内的外商投资准入负面清单。此后，中国连续5年缩减外商投资准入负面清单，清单条目已减至31条。2021年，我国全年实际使用外资首次突破万亿元，实现两位数增长。今年前两个月，我国实际使用外资同比增长37.9%，实现开门稳。外资企业正以实际行动坚定看好中国。

力度更大、层次更深，深入推进高水平制度型开放

完善公开透明的涉外法律体系，强化知识产权保护，改善政府服务……党的十八大以来，中国积极推动从商品和要素流动型开放向规则、规制、管理、标准等制度型开放转变，带动形成更高层次改革开放新格局。

出台外商投资法，对中外企业一视同仁。

今年，德国默克集团在上海金桥投资1.4亿元人民币建设的默克电子科技中国中心将在夏天正式建成并投入运营。中心主要进行各类电子材料的分析、测试和采样，并重点关注半导体材料和有机发光二极管（OLED）显示材料。

“我来到中国工作和生活已经20多年，见证了中国不断改善营商环境，出台外商投资法，以及在加强知识产权保护工作等方面取得显著成效。”默克中国总裁兼电子科技业务中国区董事总经理安高博表示，“默克将继续投资中国、扎根中国，为中国的电子信息产业发展助力。”

“2020年正式实施的外商投资法，将外资管理体制的重大改革成果以立法形式予以巩固，明确给予外资企业国民待遇，营造了内外资平等的制度环境。”德勤中国副首席执行官蒋颖表示。

根据世界银行发布的《全球营商环境报告2020》，中国营商环境排名从2018年第四十六位跃升至2019年第三十一位，连续两年营商环境改善幅度全球排名前十。2021年12月，全国进口整体通关时间降至32.97小时，较2017年缩短了66.14%。

打造开放平台，做好高水平开放压力测试。

出台首张跨境服务贸易负面清单，扩大“一线放开、二线管住”进出口管理制度试点，为全岛封关运作积累经验……从绘制蓝图到埋头实干，如今海南自由贸易港建设稳步推进，制度型开放迈出新步伐。

党的十八大以来，中国扎实推进自贸试验区、海南自由贸易港建设，加大对外开放压力测试力度，在投资贸易自由化便利化、金融创新服务实体经济、政府职能转变等方面展现出前所未有的改革力度。目前，我国已经设立21个自由贸易试验区及海南自由贸易港，推出了一大批高水平制度创新成果，建成了一批世界领先的产业集群，成为扩大对外开放的新高地。

平等互利、共同发展，奏响中国与世界交融发展新乐章

建设中国—中东欧国家经贸合作示范区、举办中国—中东欧国家博览会、探索同中东欧国家海关开展“智慧海关、智能边境、智享联通”合作试点……党的十八大以来，中国积极融入全球分工体系，平等互利、共同发展，用实际行动推动构建人类命运共同体。

共建“一带一路”高质量发展取得新进展。

2013年秋，习近平主席西行哈萨克斯坦、南下印度尼西亚，先后提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，即“一带一路”倡议。

中老铁路建成通车，雅万高铁、匈塞铁路等重点项目建设稳步推进，比雷埃夫斯港第二阶段股权顺利交割……从夯基垒台、立柱架梁到落地生根、持久发展，如今，共建“一带一路”倡议这颗梦想的种子破土而出，长成参天大树，结出累累硕果。目前，我国已与147个国家、32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件，“六廊六路多国多港”的互联互通架构基本形成，一大批合作项目落地生根，沿线国家和地区人民的生活发生巨大改变。

“朋友圈”不断扩大，高标准自贸伙伴覆盖五大洲。

今年1月1日，全球最大自贸协定——《区域全面经济伙伴关系协定》（RECP）正式生效，带动全球近1/3的经济体量形成统一的超大规模市场，发展空间极为广阔。

“我国自贸‘朋友圈’不断扩大，自贸协定内容日益丰富，水平不断提升。”商务部相关负责人介绍，目前，我国已与26个国家和地区签署了19个自贸协定，自贸伙伴覆盖亚洲、大洋洲、拉丁美洲、欧洲和非洲。我国与自贸伙伴贸易额占对外贸易总额的比重达到35%左右。

商务部表示，将推动我国自贸区网络扩围、提质、增效，服务构建新发展格局。与更多有意愿的贸易伙伴商签自贸协定，共同推动区域经济一体化和贸易投资自由化便利化。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，一个更加开放的中国与世界各国携起手来，在开放中创造机遇、在合作中破解难题，一定能创造人类更加美好的明天！

《 人民日报 》（ 2022年04月04日 06 版）

(责编：杨曦、杨迪)