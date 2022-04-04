本报记者 杜海涛 罗珊珊

习近平总书记强调，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”“我们将坚持对外开放的基本国策，坚持以开放促改革、促发展、促创新，持续推进更高水平的对外开放。”

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国坚持对外开放基本国策，实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，加快建设开放型经济新体制，推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。对外贸易、吸引外资、对外投资等领域千帆竞发，开放型经济跃上新水平。

扩大市场开放，激发进口潜力。

化妆品、香水、首饰、手表……在海南海口日月广场免税店，各类商品吸引了不少人前来购物。去年，海南10家离岛免税店总销售额突破600亿元，同比增长84%。今年前2月，海南离岛免税销售突破128亿元，日均销售超2.1亿元，同比增长33%。

党的十八大以来，我国顺应国内消费升级趋势，采取更加积极有效的政策措施，持续释放国内市场潜力，扩大进口空间。从2018年开始，我国每年举办中国国际进口博览会。一个个参展台前人潮涌动，一场场交易洽谈密集开展，一个个签约合作接连达成，我国以更多务实行动和举措，同世界分享发展红利，助力经济全球化的时代浪潮奔腾不息、永远向前。

建设开放高地，完善开放格局。

近日，北京天竺综保区特殊物品公共查验平台正式启用，首票来自理治（北京）国际仓储有限公司的细胞因子试剂，仅用5分钟就完成了海关查验手续。此举能够进一步辐射带动天竺综保区生物医药产业发展，助力北京国家服务业扩大开放综合示范区和北京自由贸易试验区建设。

持续深化东部沿海地区对外开放，加快中西部和东北地区开放步伐，推动沿边开发开放高质量发展……2013年以来，我国已分批次设立21个自由贸易试验区，建设海南自由贸易港，推出了一大批高水平制度创新成果，建成了一批世界领先的产业集群，成为我国全方位扩大开放的“排头兵”和“领头雁”。

放宽市场准入，优化营商环境。

3月1日，花旗银行（中国）有限公司上海分行宣布，该行已收到国家外汇管理局上海市分局的批复，同意参与上海自贸试验区临港新片区跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革试点。该行是首批获批的四家银行中唯一的外资银行，我国金融业对外开放迈出新步伐。

我国持续放宽市场准入，稳步扩大金融业开放，持续推进服务业开放，加快营造国际一流营商环境。随着一项项主动扩大开放的举措扎实落地，一条条放宽市场准入的政策接连生效，一个个优化营商环境的实招频频推出，我国用实实在在的行动将开放的大门越开越大。

深化多双边和区域合作，推进共建“一带一路”。

3月11日凌晨，一辆满载着38个集装箱出口货物的货运班列，从江苏海安铁路物流基地缓缓驶出，奔赴越南河内。“有了这趟班列，我们能够以最快的方式把产品送到客户手上，让我们能够触达更多国家的市场及客户资源。”旭川化学（苏州）有限公司关务经理申留弟说。

在相互尊重、平等互利基础上，我国积极发展同各国友好合作关系，共同捍卫多边贸易体制，为完善全球经济治理贡献正能量。秉持共商共建共享原则，推动共建“一带一路”高质量发展。2021年，我国对“一带一路”沿线国家进出口总值达11.6万亿元人民币，增长23.6%；中欧班列共开行15183列，增长22%。我国连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。

（相关报道见第六、七版）

《 人民日报 》（ 2022年04月04日 01 版）

(责编：杨曦、杨迪)