新华社拉萨4月2日电 （记者刘洪明）记者近日从西藏自治区发展改革委获悉，西藏今年共安排重点建设项目181个，年度计划投资1404亿元。181个项目中有重大基础设施类61个，计划投资461亿元，包括铁路、公路、机场、水利、市政等方面；产业发展类75个，计划投资765亿元，主要包括清洁能源、绿色工业、旅游文化、高原生物、高新数字、边贸物流等。

西藏不仅加强了重点工程项目调度效率，还逐渐完善项目联审联批。今年以来，西藏累计落实中央政府投资407亿元，是去年同期落实中央政府投资的3.8倍。今年第一季度开复工项目共63个，其中新开工24个项目总投资233亿元，主要包括拉萨南北山绿化工程、西藏天文馆和林芝市物资应急储备分中心等项目。

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