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新华社天津4月4日电（记者周润健）天文科普专家介绍，4月5日晨，火星“合”土星，从地球上看去，两者相距很近。只要天气晴朗，大气透明度好，在视野开阔的地方，有兴趣的公众选择“相合日”及前后两天，在日出前一个小时左右，凭借肉眼或借助双筒望远镜就可观赏到这场“双雄会”。

火星是地球轨道外的第一颗行星，颜色呈红色，由于荧荧似火，运行轨道让人迷惑，中国古代称其为“荧惑”，西方则用神话中战神“玛尔斯”的名字称呼它；土星是太阳系中体积第二大的行星，因自身拥有雄伟、美丽的光环，被誉为“指环王”。

在今年3月底的时候，金星、火星和土星在凌晨的东南方低空中相聚在一起；到了4月初，金星渐行渐远，而火星和土星则越靠越近。

天津市天文学会理事、天文科普专家修立鹏介绍，4月5日凌晨6时5分，火星“合”土星，土星在上，火星在下。此次“相合”二者距离极近，最近时角距离仅有20角分，相当于满月视直径的三分之二，堪称“亲密无间”。

据了解，行星“相合”不像月亮与行星“相合”那么常见。每当行星相互靠近时，就意味着有机会用肉眼或望远镜同时观赏两颗或更多的行星“同框”出现在天空中很小的范围内。

修立鹏说，火星是地球的近邻，也是人类最为关注的一颗行星。截至目前，人类已经陆续向火星发射了数十颗探测器，其中就包括中国的“天问一号”。在消失了大半年后，去年11月底，火星重新回到人类视野。与那时相比，此时的火星距离地球更近，亮度也提高了不少，约为1等，而土星的亮度为0．9等，二者的亮度差不多。

“两颗行星如此靠近是难得一见的，非常值得观测。如果观测时机得当、天气晴好，有兴趣的公众可凭肉眼看到它们。当然，欣赏时最好使用双筒望远镜，不仅会有‘同框’效果，而且双星的颜色对比也十分有趣，火星呈红色，土星呈黄白色。”修立鹏说。

据了解，下一次火星“合”土星发生在2024年4月11日。

(责编：杨光宇、常雪梅)