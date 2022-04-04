人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

5日晨火星“合”土星上演“双雄会”

2022年04月04日09:16 | 来源：新华网
小字号

海报制作：冯娟

新华社天津4月4日电（记者周润健）天文科普专家介绍，4月5日晨，火星“合”土星，从地球上看去，两者相距很近。只要天气晴朗，大气透明度好，在视野开阔的地方，有兴趣的公众选择“相合日”及前后两天，在日出前一个小时左右，凭借肉眼或借助双筒望远镜就可观赏到这场“双雄会”。

火星是地球轨道外的第一颗行星，颜色呈红色，由于荧荧似火，运行轨道让人迷惑，中国古代称其为“荧惑”，西方则用神话中战神“玛尔斯”的名字称呼它；土星是太阳系中体积第二大的行星，因自身拥有雄伟、美丽的光环，被誉为“指环王”。

在今年3月底的时候，金星、火星和土星在凌晨的东南方低空中相聚在一起；到了4月初，金星渐行渐远，而火星和土星则越靠越近。

天津市天文学会理事、天文科普专家修立鹏介绍，4月5日凌晨6时5分，火星“合”土星，土星在上，火星在下。此次“相合”二者距离极近，最近时角距离仅有20角分，相当于满月视直径的三分之二，堪称“亲密无间”。

据了解，行星“相合”不像月亮与行星“相合”那么常见。每当行星相互靠近时，就意味着有机会用肉眼或望远镜同时观赏两颗或更多的行星“同框”出现在天空中很小的范围内。

修立鹏说，火星是地球的近邻，也是人类最为关注的一颗行星。截至目前，人类已经陆续向火星发射了数十颗探测器，其中就包括中国的“天问一号”。在消失了大半年后，去年11月底，火星重新回到人类视野。与那时相比，此时的火星距离地球更近，亮度也提高了不少，约为1等，而土星的亮度为0．9等，二者的亮度差不多。

“两颗行星如此靠近是难得一见的，非常值得观测。如果观测时机得当、天气晴好，有兴趣的公众可凭肉眼看到它们。当然，欣赏时最好使用双筒望远镜，不仅会有‘同框’效果，而且双星的颜色对比也十分有趣，火星呈红色，土星呈黄白色。”修立鹏说。

据了解，下一次火星“合”土星发生在2024年4月11日。

(责编：杨光宇、常雪梅)

分享让更多人看到

推荐阅读
设计时速350公里！济莱高铁开始铺轨
　　人民网北京4月3日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，日前，济南至莱芜高速铁路（以下简称济莱高铁）开始铺轨。据介绍，济莱高铁全长117.49公里，设计时速350公里，起自济南东站，止于钢城站，沿线设济南东、港沟、章丘南、雪野、莱芜北、钢城6座车站。…
大规模留抵退税政策实施 “真金白银”提振市场主体信心
　　4月1日，河北税务部门在增值税留抵退税新政实施首日为申请退税的纳税人成功开出了税收收入退还书，人民银行国库部门将税款打到企业账户。这标志着增值税留抵退税新政在河北省成功落地，也为大规模留抵退税政策实施拉开序幕。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部