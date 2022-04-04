韩章云

中新社郑州4月3日电 (记者 韩章云)河南省地矿局3日消息称，中国科研团队在河南省桐柏县银洞坡金矿发现并命名了一种自然界新矿物空铁黝银矿。

2022年是国际矿物学协会认定的矿物学年，此次发现的空铁黝银矿是2022年全球新发现的第1号矿物。

据河南省地矿局相关负责人介绍，此次发现的空铁黝银矿产于桐柏县银洞坡金矿，经物理性质、化学成分、晶体结构和谱学特征等系统矿物学研究后，研究团队确认其为一种自然界尚未被发现的黝铜矿族新矿物。

科研人员采集的空铁黝银矿标本显示，其呈灰黑色，反射光下呈灰色，并具有棕红色内反射，拥有不透明金属光泽，黑色条痕；性脆，不规则断口；与深红银矿、闪锌矿、方铅矿、空铁银黝铜矿和黄铁矿等矿物紧密共生。

河南省地矿局相关科研团队介绍，空铁黝银矿是自然界最富银的黝铜矿族矿物，银含量高达52.3%。作为热液矿床中的常见矿物，含银黝铜矿不仅有着重要的经济价值，同时其银的含量也是成矿温度的指标参数，对矿床成因研究有着重要意义。

空铁黝银矿特有的特殊结构被国际矿物学界誉为黝铜矿族的未解之谜，其在催化、化学传感和光电功能方面的突出性能，已经成为银团簇研究领域的热点。作为自然界发现的矿物结构，空铁黝银矿的形成机制将为人工合成材料提供新的参考。

据了解，该项研究由河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院、中国地质调查局天津地质调查中心、南京大学、中南大学、核工业北京地质研究院和中国地质大学六家单位合作完成。(完)

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