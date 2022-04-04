人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

河南桐柏发现自然界新矿物空铁黝银矿

韩章云
2022年04月04日10:30 | 来源：中国新闻网
小字号

中新社郑州4月3日电 (记者 韩章云)河南省地矿局3日消息称，中国科研团队在河南省桐柏县银洞坡金矿发现并命名了一种自然界新矿物空铁黝银矿。

2022年是国际矿物学协会认定的矿物学年，此次发现的空铁黝银矿是2022年全球新发现的第1号矿物。

据河南省地矿局相关负责人介绍，此次发现的空铁黝银矿产于桐柏县银洞坡金矿，经物理性质、化学成分、晶体结构和谱学特征等系统矿物学研究后，研究团队确认其为一种自然界尚未被发现的黝铜矿族新矿物。

科研人员采集的空铁黝银矿标本显示，其呈灰黑色，反射光下呈灰色，并具有棕红色内反射，拥有不透明金属光泽，黑色条痕；性脆，不规则断口；与深红银矿、闪锌矿、方铅矿、空铁银黝铜矿和黄铁矿等矿物紧密共生。

河南省地矿局相关科研团队介绍，空铁黝银矿是自然界最富银的黝铜矿族矿物，银含量高达52.3%。作为热液矿床中的常见矿物，含银黝铜矿不仅有着重要的经济价值，同时其银的含量也是成矿温度的指标参数，对矿床成因研究有着重要意义。

空铁黝银矿特有的特殊结构被国际矿物学界誉为黝铜矿族的未解之谜，其在催化、化学传感和光电功能方面的突出性能，已经成为银团簇研究领域的热点。作为自然界发现的矿物结构，空铁黝银矿的形成机制将为人工合成材料提供新的参考。

据了解，该项研究由河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院、中国地质调查局天津地质调查中心、南京大学、中南大学、核工业北京地质研究院和中国地质大学六家单位合作完成。(完)

(责编：杨曦、杨迪)

分享让更多人看到

推荐阅读
大型游乐设施等规范将惠及京津冀三地
　　客运索道采集视频图像信息保存期限不少于30天；加严一氧化碳汽油车排放限值；在老年友善服务中医院应提供“无码”通道……近日，北京市集中发布61项地方标准，标准覆盖城市管理与公共服务、生态环境等九大领域。据北京市市场监管局介绍，含本批标准，北京市现行有效地方标准数将达到1906项。…
设计时速350公里！济莱高铁开始铺轨
　　人民网北京4月3日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，日前，济南至莱芜高速铁路（以下简称济莱高铁）开始铺轨。据介绍，济莱高铁全长117.49公里，设计时速350公里，起自济南东站，止于钢城站，沿线设济南东、港沟、章丘南、雪野、莱芜北、钢城6座车站。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部