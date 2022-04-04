人民网北京4月4日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局、工业和信息化部、交通运输部、应急部、海关总署五部门联合发布《关于试行汽车安全沙盒监管制度的通告》，共同启动汽车安全沙盒监管试点工作。

据了解，当前，我国新能源汽车产业进入发展快车道，电动化、智能化、网联化、共享化融合发展，在为经济增长注入新动能的同时，也衍生出软件安全、网络安全、产业供应链安全等新型安全问题。带来了新的风险与质量不确定性，给汽车安全监管带来了巨大挑战。

据市场监管总局相关负责人介绍，沙盒监管作为传统监管方式的有益补充，是一种针对技术创新的柔性监管制度，实际上是为企业提供一个测试平台和测试周期，在不违反原则性准入标准和监管底线的基础上，鼓励企业在不完全掌握产品风险时，自愿开展进一步测试，最大限度地防范产品应用风险。

同时，该负责人表示，沙盒监管能改善监管应对风险的实时性、灵活性，防止监管过严对科技创新的抑制，较好地平衡技术创新和安全风险，积极倡导最佳安全实践，为推动我国汽车产业繁荣健康、安全有序发展提供了新的监管思路。

据了解，沙盒监管制度起源于英国，目前美国、德国、日本等20多个国家和地区正在金融、汽车、能源等领域积极推进实施。

市场监管总局相关负责人表示，在我国汽车安全领域引入沙盒监管，鼓励企业在一定时间范围内对已经应用在上市车辆上的前沿技术进行深入安全测试，在一定程度上填补标准滞后带来的监管缺失，有利于监管部门更早地将前沿技术引发的质量安全问题纳入监管范围，更好地保障产品安全底线。同时，参与试点的企业，要主动履行质量安全责任，接受监管部门的管理监督、跟踪评估和质量服务。双方共同努力，查找产品安全问题，改进产品设计、制造，降低产品安全风险。

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