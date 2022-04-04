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清明节假期第二天各地共接待现场祭扫群众573万人次

2022年04月04日19:08 | 来源：新华网
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新华社北京4月4日电（记者高蕾）4日是清明节假期第二天。记者从民政部了解到，各地集中祭扫人数较3日有所回落。

据民政部统计，4日全国各地开放现场祭扫服务的殡葬服务机构22189个，开通网络祭扫平台1543个，参与服务保障的工作人员33万余人；共接待现场祭扫群众573万人次，网络祭扫群众604万人次，分别比3日减少了1.7%和13.1%，共疏导车辆约125万台次，比3日增加了1.6%。

5日是清明节假期的最后一天，也是清明节当日，预计各地仍有许多群众出行祭扫。民政部表示，将继续指导各地殡葬服务机构强化安全管理和服务保障，确保人民群众健康祭扫、安全祭扫和文明祭扫。

民政部提醒广大群众，及时了解当地疫情防控措施、气候变化和交通拥堵等信息，注意祭扫安全防范，做好个人防护，选择网络祭扫、鲜花祭扫等文明低碳祭扫方式，共同助力实现平安清明。

(责编：杨光宇、常雪梅)

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