北京自贸试验区设创新容错机制
2022年04月06日05:28 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京4月5日电 （记者潘俊强）近日，北京市十五届人大常委会第三十八次会议表决通过《中国（北京）自由贸易试验区条例》，该条例将从2022年5月1日起实施。条例规定，本市建立健全自贸试验区制度创新容错机制。对制度创新未能实现预期目标，但符合改革方向和有关决策程序的，依照国家和本市有关规定免予追究责任或者从轻、减轻追究责任。以此鼓励自贸试验区先行先试、制度创新，充分激发各类市场主体活力。
据了解，条例专设“投资开放与贸易便利”一章，规定自贸试验区制定投资促进政策，创新招商引资方式和激励机制，完善项目调度和跟踪服务机制，统筹招商引资工作。
《 人民日报 》（ 2022年04月06日 07 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 清明假期首日全国共发送旅客超1900万人次
- 人民网北京4月5日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，4月4日（清明假期第二天），预计全国道路客运发送旅客1500万人次，环比下降6.9%，比2021年同期下降52.8%，比2020年同期下降1.8%。全国水路发送旅客20万人次，比2021年同期下降77.85％，比2020年同期下降49.19%。…
相关新闻
- 评论
- 关注