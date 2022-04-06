本报北京4月5日电 （记者潘俊强）近日，北京市十五届人大常委会第三十八次会议表决通过《中国（北京）自由贸易试验区条例》，该条例将从2022年5月1日起实施。条例规定，本市建立健全自贸试验区制度创新容错机制。对制度创新未能实现预期目标，但符合改革方向和有关决策程序的，依照国家和本市有关规定免予追究责任或者从轻、减轻追究责任。以此鼓励自贸试验区先行先试、制度创新，充分激发各类市场主体活力。

据了解，条例专设“投资开放与贸易便利”一章，规定自贸试验区制定投资促进政策，创新招商引资方式和激励机制，完善项目调度和跟踪服务机制，统筹招商引资工作。

《 人民日报 》（ 2022年04月06日 07 版）

(责编：白宇、赵欣悦)