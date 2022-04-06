刘志强

作为党执政兴国的重要支柱和依靠力量，国有企业要主动作为、勇担重任，特别在一些关系国民经济命脉、产业发展安全的“卡脖子”关键核心技术上，冲锋在前、尽锐出战

从载人航天捷报频传、白鹤滩水电站机组投产到高纯靶材、极小径微钻等关键核心技术实现突破，近年来，一系列重大科技创新成果的背后，离不开一家家国有企业所作的突出贡献。

习近平总书记指出，国有企业特别是中央所属国有企业，一定要加强自主创新能力，研发和掌握更多的国之重器。近期中央深改委会议提出“推进国有企业打造原创技术策源地”，为国企创新树立了明确目标。

企业是创新的主体。实施创新驱动发展战略，国有企业特别是中央企业的角色举足轻重。据统计，“十三五”期间，中央企业累计投入研发经费3.4万亿元，占全国总投入的1/4，研发人员规模近百万人。在高铁、核电、高端装备、能源化工、移动通信等产业领域，国有企业拥有了丰富资源、坚实基础、不俗实力。

扛起创新大旗，国有企业有基础有条件，也有责任有使命。当前，新一轮科技革命和产业变革加速发展，国际舞台上围绕科技制高点的竞争空前激烈。作为党执政兴国的重要支柱和依靠力量，国有企业要主动作为、勇担重任，特别在一些关系国民经济命脉、产业发展安全的“卡脖子”关键核心技术上，冲锋在前、尽锐出战，实现更多“从0到1”的突破，这也正是打造“策源地”的意义所在。

打造“策源地”，需要方向更明确、重点更突出。一方面，国有企业应紧盯产业变革趋势和重大战略任务，围绕国家战略性需求明确创新发力方向，推动资金、人才、设备、政策向重点企业、重点项目倾斜。比如新一代信息技术、人工智能、新材料等科技前沿领域，油气、矿产资源勘探开发等有关初级产品保障的领域，集成电路、基础材料等有待提升的短板领域等等。另一方面，要聚焦资金投入大、回报周期长、研发难度高、“别人干不了”的关键环节，提升原始创新能力，布局锻造一批基础应用技术、前沿技术、长板技术。

打造“策源地”，需要不同企业加强合作、深化协同。可以“强强联合”。像中国一汽，就与东风汽车、中国兵装等同行业央企联手打造了新型汽车产业创新联合体。搭建合作平台、成立产业联盟，目的在于共享资源、联合攻关，有利于缩短研发周期、提升成功概率，值得推广借鉴。也可“以大带小”。不少大型国企处于产业链重要环节，辐射范围广、带动能力强，提出需求、组织创新，按下原始创新的“起始键”，能为产业链上下游的中小企业提出更明确的创新目标、创新路径。大家合理分工、各展所长，就能实现互动共赢，共同掌握技术进步和产业发展主动权。

打造“策源地”，也离不开国企改革的持续深化。人才是创新的第一资源，一个个科研项目要由成百上千科研人才共同完成。近年来，不少国有企业通过完善人才引进培养机制、灵活运用股权分红等中长期激励工具、实施“揭榜挂帅”制度，壮大了人才队伍，提升了创新活力。下一步，要继续抓好人才和机制两个关键点，大力营造有利于创新的良好生态，持续激发人才潜能。

“欲流之远者，必浚其泉源。”期待更多国有企业扛起创新大旗，不断提升原创技术需求牵引、源头供给、资源配置、转化应用能力，既为企业自身发展增添动能，也为产业链供应链安全、高水平科技自立自强提供强有力支撑。

《 人民日报 》（ 2022年04月06日 18 版）

(责编：白宇、赵欣悦)