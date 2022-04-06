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交通领域科技创新“路线图”发布（资讯速递）

2022年04月06日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报电  日前，交通运输部、科技部联合印发了《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》（以下简称《纲要》），明确了未来一个时期我国交通运输科技创新工作的指导思想、基本原则和发展目标。

　　《纲要》从交通基础设施、交通装备、运输服务、智慧交通、平安交通、绿色交通等维度布局了重点研发任务，其中包括：提升基础设施高质量建养技术水平；提升交通装备关键技术自主化水平；推进运输服务与组织智能高效发展，提升旅客便捷顺畅联程运输和货物经济高效多式联运水平，增强城市交通拥堵综合治理技术能力；大力推动深度融合的智慧交通建设，加快新一代信息技术及空天信息技术与交通运输融合创新应用，加快发展交通运输新型基础设施；推进一体化协同化的平安交通建设；构建全寿命周期绿色交通技术体系等。

　　（刘志强）


　　《 人民日报 》（ 2022年04月06日 18 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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