本报记者 宋豪新 肖家鑫

江西省赣州市南康区美克数创智造园里，工人正在数字化车间加工生产绿色家居用品。

四川省遂宁市宋瓷文化中心将项目景观和附近湿地融为一体，是一座绿色建筑。

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选购节能节水的家电产品和环保装修材料，合理控制室内温度和亮度，推广使用生物质能、太阳能等可再生能源……如今，适度简约、绿色低碳成为新时尚，绿色居住观念深入人心。

节能产品更受欢迎

不仅是家电产品，消费者在装修过程中也更加注重环保

“之所以选择这款洗衣机，就是因为它可以节水省电。”近日，在四川省成都市一个家电卖场，正在为新房选购家电产品的90后消费者李欢说。在她看来，“绿色节能”是选购家电时一个重要考量指标。洗衣机、空调、冰箱、电视机，李欢选购的整套家电都是绿色节能产品。

国家发改委等部门1月发布的《促进绿色消费实施方案》提出，积极推广绿色居住消费，并要求“推动绿色建筑、低碳建筑规模化发展，将节能环保要求纳入老旧小区改造”“大力发展绿色家装”“鼓励使用节能灯具、节能环保灶具、节水马桶等节能节水产品”。

李欢说，绿色消费理念受到越来越多年轻人重视，身边的朋友选购商品时都会更加在意节能、环保、绿色等产品特性。就拿她选购的洗衣机来说，产品通过检测衣物重量、水温，可以优化洗涤时间和水位，实现“智控洗涤”，从而达到节水节电的效果。“省钱只是一方面，关键是减少了不必要的浪费。”李欢说。

鼓励绿色节能家电消费，一些地方拿出了切实举措。2019年2月，北京市启动为期3年的节能减排促消费政策，符合条件的消费者在节能减排商品销售企业购买电视机、电冰箱、洗衣机等15类节能减排商品，可获得单件最高800元的资金补贴。北京苏宁易购参与节能补贴的绿色家电销售金额已超过65亿元，节能绿色家电销量突破149万台，补贴金额超过7亿元。

不仅是家电产品，不少消费者在装修过程中也更加注重环保，选用绿色家装服务。“我们装修用材全部选用了环保级别更高的产品，虽然多花了一些钱，但心里踏实。”山东省济南市居民蔡涛说，“最近我在为新房选购装修材料，我和妻子都认为，装修不一定多豪华，简约实用环保才是最重要的。”

“近年来，消费者的家装需求明显趋向于品质和绿色。”贝壳家装相关负责人说，从装修管理环节就引入环保绿色理念，低碳施工、绿色装修，受到越来越多消费者欢迎。比如，采用节能灯板设计，通过人体移动识别和光照强度数据自动完成开关灯动作，从而实现绿色节能。

在日常生活中，消费者环保节能的习惯也在逐渐养成。“夏天空调温度调到26摄氏度、出门时随手关灯、洗完手及时关水龙头……这些平时会跟上小学二年级的儿子反复强调，让他从小就养成好习惯。”蔡涛说。

绿色建筑宜业宜居

降低建筑施工和使用过程中的能耗，提升新建建筑能效，改善居住体验

遮阳百叶根据阳光强弱和气候条件调整角度，回收装置将雨水通过沉降转为绿化浇灌用水，屋顶小花园改善局部小气候，智慧运营中心实时对大型建筑能耗进行一体化管理……在四川省遂宁市街头，越来越多建筑采用环保节能技术。

所谓绿色建筑，是指在全生命周期都是低能耗并且环境友好的建筑。遂宁市住建局相关负责人介绍，2021年，遂宁市政府印发《遂宁市推进绿色建筑创建行动方案》，明确创建目标、主要任务、工作分工、保障措施，高标准提升居住建筑品质。2021年，全市城镇新增绿色建筑面积约285.77万平方米，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到70%。

近年来，我国积极推动建筑变“绿”，实现建筑节能。据业内专家介绍，推行绿色建筑，降低建筑施工和使用过程中的能耗，会提升人们的居住体验。一个完善的绿色建筑里会有更多的自然通风、更多的自然采光，自然风和自然光的引入会降低建筑对能源的二次消耗，比如能够减少白天一边拉上窗帘一边打开灯光的现象，也可以减少空调的使用频次。

《促进绿色消费实施方案》提出，积极推广绿色居住消费。遂宁市全面执行居住建筑节能65%设计标准，计划于2022年底实现城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到75%。同时，全面推广应用装配式建造方式，2025年底装配率达到50%以上的建筑占新建建筑的比例达到40%。

遂宁市住建局相关负责人说，近年来，遂宁市坚持生态优先，通过推进节能减排、保护绿水青山、打造“绿色遂宁”，使城市更加宜业宜居。

“结合我们地方建设经验来看，必须从国土规划和空间利用、新建建筑能效提升、既有建筑改造、可再生能源开发、农村低碳发展等方面入手，全面推进绿色居住消费。”摊开规划图纸，遂宁市住建局相关负责人说，力争今年全市新开工城镇老旧小区改造426个，同步推进老旧小区增设电梯。持续开展“绿色社区”创建，力争全市60%以上的城市社区参与创建行动并达到创建要求，2022年全市创建省级绿色社区20个以上。

老旧小区加快改造

从社区绿化到建筑节能，从雨水收集到垃圾分类，老旧小区改造在细节上下功夫

走进济南市章丘区双山街道琅沟电厂小区，焕然一新的墙面映入眼帘，干净整洁的环境让人神清气爽。

“小区现在完全换了一个模样。”提起小区的变化，居民李大爷的开心溢于言表。以前，由于小区已建成30多年，墙体年久失修，冬天因为墙体保温不好，暖气温度也上不来。去年，章丘区实施了节能环保改造，刚刚过去的取暖季，李大爷家暖和多了。

“我们家以前一下雨就闹心，改造完之后终于不再发愁了。”章丘区明水街道锦绣花苑小区居民吴女士也感受到了小区节能环保改造带来的幸福感。吴女士家住在顶楼10多年了，往年每逢雨季，屋里漏水现象比较严重。去年小区进行节能环保改造，不仅解决了房屋漏水的问题，夏天在室内也更加舒适。

济南市住建局相关负责人介绍，为了提升群众居住品质，促进既有建筑节能减碳，济南市积极推进既有建筑节能专项改造，出台一系列政策文件，为建筑节能改造工作提供较为完善的政策支持和技术指导。近10年来，济南市共计完成既有居住建筑节能改造约3366万平方米，惠及居民约40万户。节能改造后，供暖季有效节约能耗，群众居住品质明显提升。

在章丘区老旧小区改造过程中，节能环保成为关键词。去年以来，章丘区共对56个存在漏水、透寒等问题的老旧小区进行了改造，改造面积达到34.69万平方米，3680户家庭受益。

济南市住建局相关负责人说，济南市把绿色建筑和装配式建筑发展作为重点任务，推动绿色建筑高质量发展。目前，济南市已有7家企业的13种产品获得三星级绿色建材认证证书，并在工程中推广使用。在可再生能源建筑应用方面，济南市出台了推行100米以下高层建筑太阳能建筑一体化设计及施工的政策要求。

专家认为，现在无论是政府还是消费者都已经意识到绿色环保对生活品质的重要性。对于小区来说，从社区绿化到建筑节能，从雨水收集到垃圾分类，从新能源路灯到自动灌溉设备，“绿色化”还需在细节方面下更大功夫，从而更好满足人们的绿色居住消费需求，带动绿色消费更好发展。

《 人民日报 》（ 2022年04月06日 19 版）

(责编：白宇、赵欣悦)