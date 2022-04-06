齐志明

以提升便利化、标准化、智慧化、品质化水平为目标，加快构建优质便捷、运营高效、管理有序的社区消费服务体系

想吃新鲜的绿叶菜，下楼到小区菜店就能买到；想喝新上市的饮料，走几步到社区便利店就能选购；健身、美发、洗衣，社区邻里中心一站式满足各类生活服务需求……社区消费是在家门口进行的消费，它具有即时性、高频次、多元化特点，是居民生活的重要组成部分。

对消费而言，如果说购物中心、商业街、大型百货商场是百姓集中购物的地方，那么社区菜店、水果店、便利店则是百姓身边的便利购物点。这些场所形态虽小，作用很大。尤其是在新冠肺炎疫情防控常态化的当下，人们主动减小活动半径，社区消费场所的作用更大。有调研显示，我国有3.5亿家庭生活在社区，社区服务产业催生了万亿元级的消费市场，是一片广阔的蓝海。

近年来，各地各部门高度重视社区商业发展。商务部将社区商业列为消费升级行动计划推动的重点内容。不少地方因地制宜，从保障用地、减税降费等方面给予政策支持，有力提高了社区商业“便民、利民、惠民”程度。面对居民日益升级的消费需求，社区商业还要进一步提级扩容，以提升便利化、标准化、智慧化、品质化水平为目标，加快构建优质便捷、运营高效、管理有序的社区消费服务体系。

社区消费业态多种多样，要着眼于社区便利店、菜市场、餐饮店、洗衣店、家政店、维修店、综合服务点等基本保障类业态，一手抓壮大网点规模，一手抓提升服务质量，双管齐下便利居民消费。同时，以创新为抓手，在改造升级上下功夫。既要优化社区便利店网点布局，大力推动便利店品牌化发展，也要推动菜市场、农贸市场、社区菜店等农产品零售终端建设改造，提升标准化、规范化水平，改善消费环境。要积极促进社区生活服务业发展，推动传统中小型百货商场向社区综合服务中心转型，向集超市、餐饮、文体、健康等为一体的邻里型社区服务中心转变，构建便民生活服务圈。

改善居民消费体验，鼓励特色发展，着力培育社区商业新业态、新模式。目前，不少企业已经开展无接触配送、即时配送等服务，为满足社区居民消费需求发挥了很大作用。要及时总结推广相关经验，推动社区商业开展数字化改造，发展到家消费、即时消费等社区消费新业态新模式，激发更大消费潜能。

社区消费是生活服务消费的重要组成部分。繁荣社区消费，对于扩大内需、提高人民生活质量、推动新型城镇化建设具有重要意义。期待相关部门、地方、社会和企业共同努力，加快完善社区消费基础设施建设，推动社区服务开拓创新，不断增加优质供给，让家门口的消费更便利，人们生活更美好。

《 人民日报 》（ 2022年04月06日 19 版）

(责编：白宇、赵欣悦)