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到2025年，中国跨境电商企业对企业的市场规模将达13.9万亿元

数字贸易时代加速到来（消费万花筒）

本报记者  罗珊珊
2022年04月06日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　如今，网购已经成为人们的生活日常，全球商品跨越空间限制飞入家家户户。在跨境电商零售进出口迅速发展的同时，跨境电商企业对企业（B2B）也迎来新机遇。3月28日，中国国际经济交流中心发布《数字平台助力中小企业参与全球供应链竞争》报告称，数字化国际供应链时代正加速到来。

　　报告显示，我国面临着巨大的跨境电商企业对企业市场增长动能。2020年中国跨境电商企业对企业市场规模约占整体跨境电商市场的72.8%，其中跨境出口市场规模超3万亿元。预计2021年至2025年，中国跨境电商企业对企业市场将会以25%的复合年均增速，增长到13.9万亿元的市场规模。

　　数字技术的广泛应用大大降低了国际贸易成本，推动贸易便利化。在新冠肺炎疫情防控中，线下贸易受到影响，线上进出口占比提升，数字赋能重振全球贸易增长。

　　借助数字平台，中小企业正成为企业对企业跨境供应链的中坚力量。随着数字技术的快速发展，全球贸易以及国际分工的门槛降低，中小企业不但可以利用跨境电商平台或数字平台将产品销往更广阔的市场，还能够借平台进行跨境采购，为全球买家提供多样化的“本地制造”和定制服务，成为全球供应链的重要参与者。

　　中国国际经济交流中心副理事长、学术委员会主任王一鸣表示，当前，数字平台运用大数据、云计算等新一代数字化智能技术，集成外贸供应链各环节数据，提升中小企业智能化、个性化、定制化生产能力，最终形成了新业态驱动、大数据支撑、网络化共享、智能化协作的供应链体系，从而在更大范围内形成了数字驱动的新型国际供应链和价值链。

　　“数字化国际供应链解构了传统的垂直一体化的全球分工体系，改变了中小企业在国际贸易竞争中的生态，体现了国际贸易发展的新趋势，也是我国外贸高质量发展的重要推动力量。”王一鸣说。

　　报告指出，数字化国际供应链将是打造国内国际双循环的战略节点，是推动贸易数字化转型的主要推动力，需要更多的战略指引与政策支持。建议着力拓展数字化国际供应链海内外战略布局，加大中小企业融入数字化国际供应链体系的政策支撑，加紧制定持续优化数字化国际供应链的政策体系，积极引领形成全球数字化国际供应链与经贸规则新框架。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月06日 19 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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