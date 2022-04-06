本报记者 孔德晨 廖睿灵

近年来，安徽省肥东县全面加快建设新能源新材料、光伏光电、大健康大数据、新型交通等战略性新兴产业集群，不断促进经济发展转型升级取得新成效。

4月1日，肥东县循环经济示范园锂电产业基地项目工地，工人们忙着铺设生产厂房屋顶。

阮雪枫摄（人民视觉）

4月1日，工人在工地忙着焊接反应釜支架。

阮雪枫摄（人民视觉）

能源是攸关国家安全和发展的重点领域。国家能源局、科学技术部近日联合印发了《“十四五”能源领域科技创新规划》（以下简称《规划》），提出“十四五”时期能源科技创新的总体目标，围绕先进可再生能源、新型电力系统、安全高效核能等方面，制定了中国能源发展与项目布局的技术路线图。

健全能源科技创新体系

中国已连续多年成为世界上最大的能源生产国和消费国。“全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，新能源、非常规油气、先进核能、新型储能、氢能等新兴能源技术以前所未有的速度加快迭代，成为全球能源转型变革的核心驱动力。”国家能源局党组书记、局长章建华表示，“十四五”时期，亟须加快推动能源产业基础高级化、产业链现代化，进一步激发能源创新发展新动能。

国家能源局有关负责人介绍，当前中国能源科技创新与世界能源科技强国和引领能源革命的内在要求相比还存在明显差距，如部分能源技术装备尚存短板、能源技术装备长板优势不明显、推动能源科技创新的政策机制有待完善等。

为此，《规划》提出了“十四五”时期能源科技创新的总体目标：能源领域现存的主要短板技术装备基本实现突破；前瞻性、颠覆性能源技术快速兴起，新业态、新模式持续涌现，形成一批能源长板技术新优势；适应高质量发展要求的能源科技创新体系进一步健全；能源科技创新有力支撑引领能源产业高质量发展。

前述负责人表示，《规划》结合“十四五”能源发展和项目布局，部署了相关示范工程，有效承接示范应用任务，并明确了相关政策措施。“《规划》以实现能源科技自立自强为重点，以完善能源科技创新体系为依托，着力补强能源技术装备‘短板’和锻造能源技术装备‘长板’，支撑增强能源持续稳定供应和风险管控能力，引领清洁低碳、安全高效的能源体系建设。”

重点任务引领技术升级

据介绍，《规划》主要围绕五大路线攻关前沿技术——

先进可再生能源发电及综合利用技术方面，布局17项重点任务。《规划》提出，聚焦大规模高比例可再生能源开发利用，研发更高效、更经济、更可靠的水能、风能、太阳能、生物质能、地热能以及海洋能等可再生能源先进发电及综合利用技术，支撑可再生能源产业高质量开发利用等。

新型电力系统及其支撑技术方面，布局12项关键技术攻关，提出加快战略性、前瞻性电网核心技术攻关，支撑建设适应大规模可再生能源和分布式电源友好并网、源网荷双向互动、智能高效的先进电网；突破能量型、功率型等储能本体及系统集成关键技术和核心装备，满足能源系统不同应用场景储能发展需要。

安全高效核能技术方面，布局11项重点任务，提出围绕提升核电技术装备水平及项目经济性，开展三代核电关键技术优化研究，支撑建立标准化型号和型号谱系；加强战略性、前瞻性核能技术创新，开展小型模块化反应堆、（超）高温气冷堆、熔盐堆等新一代先进核能系统关键核心技术攻关等。

绿色高效化石能源开发利用技术方面，提出聚焦增强油气安全保障能力，开展常规油气和非常规油气勘探开发、输运和炼化领域相关关键核心技术攻关，有效支撑油气勘探开发和天然气产供销体系建设等，共提出37项关键技术攻关。

能源系统数字化智能化技术方面，提出聚焦新一代信息技术和能源融合发展，开展能源领域用数字化、智能化共性关键技术研究，推动煤炭、油气、电厂、电网等传统行业与数字化、智能化技术深度融合，开展各种能源厂站和区域智慧能源系统集成试点示范，引领能源产业转型升级，共布局16项重点任务。

八方面保障护航能源创新

为确保“十四五”期间能源科技创新工作有序开展，《规划》围绕创新协同机制、创新平台体系、成果示范应用、企业主体地位、技术标准体系、规划资金支持、科技国际合作、科技人才培养等8个方面，提出了相关保障措施。

《规划》明确，完善能源科技创新平台体系，推动能源科技成果示范应用。建立健全国家、部门、地方、企业各级各类能源科技创新平台体系，构建开放合作、共创共享创新生态圈，完善能源装备首台（套）政策，鼓励地方、用户制定配套措施，以“凡有必用”原则推进示范应用。

章建华认为，要推动能源技术与现代信息、新材料、先进制造技术深度融合，探索能源生产和消费新模式。“完善能源科技创新体系，整合优化科技资源，实行‘揭榜挂帅’等制度，引导各类社会资本投资于能源科技创新领域。”

企业是技术创新的主体。《规划》鼓励各类所有制企业围绕能源产业链、创新链开展强强联合和产学研深度协作，集中突破关键核心技术，明确要加强能源科技创新国际合作，立足开放条件下自主创新，积极参与能源科技领域多边机制和国际组织的务实合作。此外，《规划》还提出要加速能源科技创新人才培养，依托重大能源工程加速技术研发、技术管理、成果转化等方面的中青年骨干人才培养，满足跨学科专业人才供给。

(责编：白宇、赵欣悦)