新华社记者姜刚、水金辰

原标题：新华全媒+丨科学种粮·智能育菇·数字养鱼——一个国家现代农业示范区的转型见闻

“要提升小麦的产量和品质，关键得在藏粮于技上做文章啊！”站在自家绿油油的麦地边，安徽省阜阳市太和县旧县镇种粮大户徐淙祥说，种子、化肥等用量背后都有“大学问”，不是用得越多越好，而要“精打细算”、科学种粮。

当前，正值春管春耕关键时期，记者来到徐淙祥所在的太和县国家现代农业示范区，这里成片的麦苗随风摇曳，一盆盆蛹虫草在智能菇房里茁壮成长，成群的鱼儿在集装箱里上下跳跃……

太和县地处黄淮平原腹地，拥有耕地194万亩，农业主导产业粮食常年种植面积超过270万亩，主要品种包括优质小麦、大豆、玉米等。蔬菜瓜果等种植面积18万亩。近年来，太和县以促进乡村产业发展为抓手，围绕产业强龙头，壮大龙头带产业，2015年太和县整县制被认定为国家现代农业示范区，走上产业转型之路。

科学种粮，是太和县国家现代农业示范区春管春耕的一大特色。

谈及藏粮于技，69岁的徐淙祥掰着手指向记者介绍说，采用精量播种方式，一亩地需要播撒约25斤小麦种子，而普通农户需要约40斤；采用土壤化验、配方施肥等方式，一亩地化肥用量比普通农户少40斤以上。“投入成本下降了，每亩地粮食产量达1200斤，高于普通农户200斤左右，整体种粮效益提高了。”

徐淙祥向记者介绍藏粮于技情况。新华社记者姜刚 摄

记者在安徽省百麓现代农业科技有限公司看到，工人们正在紧张忙碌着，而在智能菇房里，一盆盆蛹虫草茁壮成长。公司创始人董建国说，这里每天生产食药用菌（蛹虫草、红托竹荪等）鲜品4吨左右，经采摘、包装后，运输到长三角、珠三角等地区，受到消费者青睐，目前处于供不应求状态。

“工作人员可以根据蛹虫草生长情况设置温度等指标，还能实时查看通风、光照等情况，实现智能培育。”在蛹虫草生产车间门口，董建国指着一块显示屏说，得益于政府提供基础设施配套、用工协调等支持，该公司发展快速，智能菇房已从去年的110间增加到目前的210间，去年产值超过1亿元，今年预计将翻一番。

这是安徽省百麓现代农业科技有限公司的智能菇房。新华社记者姜刚 摄

除了科学种粮、智能育菇外，数字养鱼也体现出太和县国家现代农业示范区的科技含量。

在良庄农业科技园里，一排排蓝色集装箱，以及写着“养殖箱体全程模拟自然生态环境，还您江湖鱼的味道”等字样的标牌，别有一番趣味。记者了解到，这里是一个智慧渔场，装满水的集装箱则是鲟鱼、鲈鱼、鲫鱼等的“家园”，打开一个集装箱的顶部，三五成群的鱼儿在约15平方米的水里游来游去。

那么，智慧渔场的“智慧”体现在哪里？记者来到智慧渔场数字控制中心，这里有数字渔业信息管理平台，水温、溶解氧、氨氮等指标一目了然，可以对鱼类生长状况进行全方位监测管理。

智慧渔场工作人员正在捞鱼。新华社记者水金辰 摄

“我们模拟活水循环，采用尾水处理、养殖废水利用等方式，打造适合鱼类生长的环境，实现全程可控化、标准化生产。”良庄农业科技园负责人陈金良告诉记者，与普通鱼塘相比，集装箱养殖同等数量的鱼，可以节约土地资源和水资源均在90%以上，“这个智慧渔场有70个集装箱，一年能产鱼约40万斤。”

太和县农业农村局党组成员徐功学说，近年来，在各级政府大力支持下，太和县国家现代农业示范区强化粮食绿色增产模式攻关、实行渔业绿色健康养殖模式攻关、开展休闲农业绿色体验模式攻关等，取得初步成效，“我们正全力将其打造为一个可用、可看、可学、可推广、可复制的国家现代农业示范区。”

(责编：赵竹青、陈键)