人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

家中电器要“焕”新？这波惠民操作别错过！

2022年04月06日09:06 | 来源：新华网
小字号

原标题：新华全媒+丨家中电器要“焕”新？这波惠民操作别错过！

新华社北京4月5日电（记者邹多为）用得不放心、堆着还碍事、扔了又可惜……看着家中一大堆的老旧家电，您是否还在苦等回收服务送上门？现在机会来了——中国家用电器服务维修协会日前表示，自2022年起，协会计划用三到五年甚至更长时间，组织开展“百城千乡万户家电惠民收旧焕新潮”活动。

“电器不是垃圾，消费者不应随意废弃或是交由‘走街串巷’的个体收购人员。”中国家用电器服务维修协会理事会主席团主席刘秀敏2日在一场视频会议上表示，家电回收一定要通过正规渠道，按照国家规定进行拆解、处理，从而减少环境污染，提高资源利用效率。

据刘秀敏介绍，根据国家相关政策要求，一方面，政府和厂商将提供一定额度的补贴以鼓励消费者参与此次活动；另一方面，变“换”新为“焕”新，是希望将换新产品、唤醒理念和焕新场景相结合，进一步促进家电更新消费，满足人民美好生活需要。

“超龄电视”会毁眼？“超龄空调”能偷电？协会理事会主席团副主席郭赤兵表示，在长期调研和走访中发现，目前，许多消费者对家用电器安全使用年限并不了解，比如彩电7年、空调10年、燃气灶8年、洗衣机8年、电冰箱12年、电饭煲10年等。

“‘超期服役’的老旧家电不仅无法满足更多功能需要，还会存在很大安全隐患。”郭赤兵强调说，电器元件电线老化会造成原有功能退化、辐射增大，易引起火灾、漏电等危害，这些不仅威胁到消费者的安全、健康，也会对环境造成一定污染。此外，“超龄电器”不断增加的耗电量还将造成额外的资源浪费。

“此次活动有助于重构用户群体、重构品牌格局、重构家电产业生态。”刘秀敏说，收旧范围主要包括国家政策性补贴回收的电视、空调、电冰箱、洗衣机和计算机等产品，用户保有量高、故障率高、返修率高的产品，“超期服役”的产品以及用户要求回收的产品等。

据悉，活动将于5月上旬启动，预计覆盖全国20个省市。其间，消费者可参与体验周、体验月、卖场主体、企业专场等众多活动，上百家家电企业也可通过线上线下渠道、体验店、社区服务点等产品展示形式，激发居民消费潜力。

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
清明假期首日全国共发送旅客超1900万人次
　　人民网北京4月5日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，4月4日（清明假期第二天），预计全国道路客运发送旅客1500万人次，环比下降6.9%，比2021年同期下降52.8%，比2020年同期下降1.8%。全国水路发送旅客20万人次，比2021年同期下降77.85％，比2020年同期下降49.19%。…
市场监管总局发布计量标准“双随机、一公开”指南 提升行政执法效能
　　人民网北京4月5日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局印发《计量标准“双随机、一公开”监督检查工作实施指南（试行）》（以下简称《指南》），进一步规范计量标准随机抽查工作，提升行政执法工作效能。 据介绍，计量标准是计量体系的中坚力量，是将量值传递到生产生活中所有测量仪器的“法定标尺”，也是国家先进测量基础设施。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部