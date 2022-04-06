原标题：新华全媒+丨家中电器要“焕”新？这波惠民操作别错过！

新华社北京4月5日电（记者邹多为）用得不放心、堆着还碍事、扔了又可惜……看着家中一大堆的老旧家电，您是否还在苦等回收服务送上门？现在机会来了——中国家用电器服务维修协会日前表示，自2022年起，协会计划用三到五年甚至更长时间，组织开展“百城千乡万户家电惠民收旧焕新潮”活动。

“电器不是垃圾，消费者不应随意废弃或是交由‘走街串巷’的个体收购人员。”中国家用电器服务维修协会理事会主席团主席刘秀敏2日在一场视频会议上表示，家电回收一定要通过正规渠道，按照国家规定进行拆解、处理，从而减少环境污染，提高资源利用效率。

据刘秀敏介绍，根据国家相关政策要求，一方面，政府和厂商将提供一定额度的补贴以鼓励消费者参与此次活动；另一方面，变“换”新为“焕”新，是希望将换新产品、唤醒理念和焕新场景相结合，进一步促进家电更新消费，满足人民美好生活需要。

“超龄电视”会毁眼？“超龄空调”能偷电？协会理事会主席团副主席郭赤兵表示，在长期调研和走访中发现，目前，许多消费者对家用电器安全使用年限并不了解，比如彩电7年、空调10年、燃气灶8年、洗衣机8年、电冰箱12年、电饭煲10年等。

“‘超期服役’的老旧家电不仅无法满足更多功能需要，还会存在很大安全隐患。”郭赤兵强调说，电器元件电线老化会造成原有功能退化、辐射增大，易引起火灾、漏电等危害，这些不仅威胁到消费者的安全、健康，也会对环境造成一定污染。此外，“超龄电器”不断增加的耗电量还将造成额外的资源浪费。

“此次活动有助于重构用户群体、重构品牌格局、重构家电产业生态。”刘秀敏说，收旧范围主要包括国家政策性补贴回收的电视、空调、电冰箱、洗衣机和计算机等产品，用户保有量高、故障率高、返修率高的产品，“超期服役”的产品以及用户要求回收的产品等。

据悉，活动将于5月上旬启动，预计覆盖全国20个省市。其间，消费者可参与体验周、体验月、卖场主体、企业专场等众多活动，上百家家电企业也可通过线上线下渠道、体验店、社区服务点等产品展示形式，激发居民消费潜力。

(责编：赵竹青、陈键)