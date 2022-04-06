原标题：联合国报告称现在行动可使温室气体排放2030年前减半

联合国政府间气候变化专门委员会4日发布报告称，仍有可能到2030年前将全球温室气体排放量比2010年至少降低一半。但目前世界正处于一个“机不可失、时不再来”的十字路口，除非现在就采取行动，否则不可能实现《巴黎协定》提出的将全球平均气温较工业化前水平升幅尽可能控制在1.5摄氏度以内。

联合国政府间气候变化专门委员会每6至7年发布一次关于气候变化的综合报告。该委员会4日通过的第三工作组报告《2022气候变化：减缓气候变化》显示，2010年至2019年期间，全球温室气体年均排放量处于人类历史最高水平，但增长速度已经放缓。同一时期，有越来越多的证据表明各国正展开气候行动。例如，2010年以来全球太阳能、风能及相关蓄电池的开发成本总体下降了85%；得益于越来越多的政策和法规，能源效率得以提高，森林砍伐率降低，可再生能源的推广应用加速。

该报告还表示，除了能源部门外，占全球排放量约四分之一的工业也面临着参与实现碳中和的挑战。报告建议通过新的生产工艺、低排放和零排放的电力、氢气以及碳捕获和储存来应对这类挑战。

《巴黎协定》是《联合国气候变化框架公约》下继《京都议定书》之后第二份有法律约束力的气候协定，为2020年后全球应对气候变化行动做出安排。该协定提出，各方将加强对气候变化威胁的全球应对，将全球平均气温较工业化前水平升高控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。

据联合国政府间气候变化专门委员会评估，将全球升温幅度控制在1.5摄氏度内，需要全球温室气体排放量在2025年前达到峰值，到2030年前该排放量要比2010年减少43%。新报告认为，即使实现以上达峰、减排目标，暂时超过1.5摄氏度的阈值也几乎不可避免，但到本世纪末仍可能恢复到该阈值以下。

第三工作组联合主席吉姆-斯基说，如果想把全球升温控制在1.5摄氏度以内，要么现在（就行动），要么永远（无法达标），因此所有部门需进行深度减排。

联合国政府间气候变化专门委员会主席李会晟说：“我们正处在一个十字路口。有一些政策、法规和市场工具被证明是有效的，如能得以推广并被更广泛和公平地应用，就可以支持深度减排并刺激创新。”

联合国秘书长古特雷斯当天就该报告发表视频讲话，呼吁相关国家政府改变能源政策，大幅减少温室气体排放。他说，科学家警告气候灾难的临界点已然逼近，一旦越过这个临界点就可能发生“叠加和不可逆转”的气候冲击。

古特雷斯表示，人类能否实现气温升幅控制目标，取决于各国现在所作的选择。气候承诺和计划需立即变为现实和行动。（参与记者：刘曲、王建刚）

(责编：赵竹青、陈键)