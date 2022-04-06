原标题：丰富手段，化解风险——不良资产处置迎难而上

今年的《政府工作报告》提出，要运用市场化、法治化方式化解风险隐患，有效应对外部冲击，牢牢守住不发生系统性风险的底线。还提出要加快不良资产处置。

所谓不良资产处置，是指通过综合运用法律法规允许范围内的一切手段和方法，对资产进行的价值变现和价值提升活动。在金融体系中，有一类特殊机构，它们以化解金融风险为己任，专门处置不良资产——金融资产管理公司。

当前，已有多家金融资产管理公司陆续公布2021年年报。金融资产管理公司应发挥专业优势，聚焦不良资产处置主业，发挥出独特功能，助力化解金融风险。

不良资产处置力度加大

2021年，银行业累计处置不良资产3.13万亿元，同比增加0.11万亿元，创历史新高，有效降低了信用风险水平，为守住不发生系统性风险底线提供了重要保障。但应看到，银行不良贷款率还存在压降空间。银保监会2022年工作会议提出，支持加快不良资产处置。数据显示，2021年12月末商业银行整体不良贷款率1.73%。其中，大型银行不良率1.37%，同比下降6个BP，总体保持较低水平；股份制银行不良率1.37%，同比下降了13个BP，城商行不良率是1.9%，较上年同期上升了9个BP，农商行不良率3.63%，下降了25个BP。

国家金融与发展实验室副主任曾刚表示：“总体来看，大型银行和股份制银行的不良率持续改善，城商行和农商行不良率依然较高且存在较高反复性。特别是农商行由于前期增长加快，目前不良率仍然处于3.63%的高位，压降形势较为严峻。”

国有大型资产管理公司在2021年加大收购处置不良资产力度。年报数据显示，中国长城资产2021年新增收购金融不良资产债权规模1147亿元，开展非金融不良资产业务规模215亿元。中国华融资产2021年收购不良资产包规模779亿元。中国信达资产全年收购不良资产包规模596亿元。其中，新增收购金融类不良债权资产485.64亿元，同比增长7.65%；收购非银行金融机构不良资产110.21亿元，同比增长105.18%。

中国华融资产总裁梁强说：“截至2021年末，商业银行不良贷款余额2.8万亿元，较年初上涨3.7%。资产管理公司与银行在不良资产批量转让、大型风险项目化解、表外资产处置、破产重整业务等方面仍存在较大的合作空间。城商行、农商行方面，不良率相对较高，不良资产包批量转让的需求较大。”

多家资产管理公司表示将聚焦不良资产主责主业，坚持以深化供给侧结构性改革为主线，不断加大金融不良资产收购力度，做好金融机构不良资产处置工作。为加速处置不良资产，信达资产公司积极打造线上资产推介平台，持续推进互联网营销模式，搭建起包括官方网站、公众号、小程序、线上拍卖专区以及直播推介等多平台、多渠道的线上资产处置营销推介体系，2021年公司通过互联网拍卖平台成交470笔，成交金额276亿元。公司推出的不良资产推介平台“中国信达智慧淘”，截至目前已在互联网上架资产金额达到300亿元。

助力化解房地产领域风险

2021年以来，随着房地产信贷以及预售资金监管政策收紧，销售市场及土地市场均明显降温，叠加少数房企风险问题暴露。2021年底，央行和银保监会联合出台《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》，鼓励银行业金融机构按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则，稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务，支持优质的房地产企业兼并收购重点房地产企业的项目，及针对出险企业项目的承债式收购。

在此背景下，金融资产管理公司按照市场化、法治化原则，参与风险房地产企业的资产处置、项目并购及相关金融中介服务。今年2月份，中国东方资管获批发行100亿元金融债券纾困房地产行业。3月份，中国长城资产也获批在全国银行间债券市场发行100亿元金融债券，用于重点房地产企业优质项目的风险化解及处置。

长城资产相关负责人表示，债券的发行将有利于其加大服务实体经济力度，为实体企业纾困化险、促进房地产行业良性循环和健康发展提供长期限、低成本的资金。公司将坚持依法合规、风险可控、商业可持续的原则，稳妥有序开展房地产企业风险处置相关金融业务，募集资金将主要用于重点房地产企业优质项目的风险化解及处置、房地产行业纾困等相关不良资产主业及偿还到期存量债券。

梁强认为，除了发行债券，资产管理公司还可在继续加大金融不良资产收购处置力度的基础上，积极参与问题房企和问题资产重组盘活上发力。此外，随着国企三年改革行动方案收官、资本市场困境企业重组、企业破产重整、资源能源类优化配置、中小金融机构风险化解，金融资产管理公司可充分发挥逆周期和金融救助功能作用。

中国华融总裁助理高敢说：“公司将立足自身存量、所处区域存量，围绕房企上下游，联合产业链战略客户开展并购重组，以发挥诸如风险隔离、困境房企托管、助力出险项目并购、提供类共益债救助、组建房地产重整盘活专项基金等多种功能，通过综合施策，重点参与实施‘保交房’‘尾楼盘活’等宏观政策支持鼓励的、与社会民生相关的业务，服务风险化解。”

建设多元不良资产市场

当前，不良资产的市场供给呈现多元特征。面对国内经济发展面临的多重压力，监管要求系统性金融风险的防范化解工作关口前移。监管支持信保基金、资产管理公司与信托公司合作处置其不良资产和信托风险资产，以及服务重点房地产企业风险处置项目并购需求、允许作为清算组成员参与破产案件、鼓励参与中小银行风险化解。

2021年1月12日，银保监会办公厅印发《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》，为不良资产批量化转让扫清障碍。曾刚认为，未来试点范围有较大可能扩大。从当前银行业实际发展情况来看，部分城商行、农商行在市场地位、业务规模、内控管理等方面均处于市场前列，甚至优于少数股份制银行，纳入试点有利于在风险可控的前提下化解银行业不良资产。

当前，银行核销不良资产的方式呈现“多点开花”态势，除了传统的核销、清收等，批量转让、定增“搭售”不良资产等新渠道也获得广泛使用。未来，银行业需要综合运用多种手段应对不良资产反弹。专家表示，银行业要不断丰富不良资产处置手段，综合采取核销、催收、资产证券化、债转股、个贷不良资产批量转让等方式缓释风险。

中国华融副总裁陈延庆说，不良资产转让主体、行业和区域等方面的差异开始显现。资产管理公司要把握不良资产新周期机遇，丰富处置手段，做好行业和区域布局，提升处置质效。面对经济发展新形势和不良资产市场新变化，资产管理公司将坚守主业，积极发挥防范风险和化解不良资产的双重作用，为服务实体经济发展提供差异化金融服务。

中国银行研究院研究员梁斯说：“在新形势下，需要多措并举加快对不良资产的处置，并积极优化处置方式和手段，切实降低信用风险，维护经济稳健运行。要吸引更多投资者进入不良资产市场，并通过公开拍卖、协议转让、竞价转让等手段处置不良资产组合或资产包。通过市场化债转股的方式帮助企业缓解经营负担，还可考虑发展纾困基金、并购基金等方式参与不良资产处置，加大对企业的纾困力度。”

彭 江

(责编：赵竹青、陈键)