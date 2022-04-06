新华社北京电（记者张辛欣）当前，我国疫情防控形势依然十分复杂，经济运行面临新的下行压力。连日来，工信部多次召开会议部署稳工业系列举措，其中特别明确，用好5G、工业互联网等数字技术，帮助企业纾困解难、保障产业链供应链稳定。如何发挥数字技术的重要作用，更好助力稳产保供？下一步还将出台哪些措施，推动数字技术与实体经济融合？

“确定性”，是里工实业总裁李卫铳谈及数字化最深刻的体会。从事人工智能物联网装备研发及制造，里工实业对数字化的需求格外迫切。“不只是产线的自动化，更需要生态链的智能协同。”李卫铳说，企业和钉钉平台合作，上线“数字中心”，投入智能化机器人，尝试“码”上制造。保持产线24小时工作的同时，通过数据及时了解产业链各环节状况，建立实时感知变化、分析变化和实时决策的平台，降低了运行风险。

“码”上制造，“链”上不慌。

进入3月，疫情波及我国很多省份，一些行业产业链面临新的压力。在唐山、邯郸等地，区域工业互联网平台上线，提升产业链供应链竞争力；在浙江，国网浙江平湖市供电有限公司与平湖市经信局等部门建立碳电专班，利用大数据打造“一键响应”需求侧管理模式，帮助企业保用能、降成本……通过数字技术更加及时掌握生产中存在的风险，及早采取应对措施，有效保障一线生产的运行。

在一些受到疫情波及的城市，部分中小商家的商品出现积压、滞留。智能化物流、运输，助力企业打通卡点。

“3月以来，我们承接了超过平日数倍的订单量，大部分订单都来自出现货物滞留问题的中小商家。”京东物流华东分公司销售经理马峰说，通过商家、仓储、运营等各环节数字化联动，货物可以在多个仓库之间实现快速调配，最大限度保证货物的流通与供应链的运转。

通过大数据“刻画”商家服务现状，优化物流等供应链效率，美团商业大脑面向生活服务业商家提供大数据分析决策知识图谱平台；借助人工智能，浙江桐乡与百度智能云共同打造区域级智能工业互联网平台，为中小企业解决淡旺季订单供需平衡等问题；构建供应链服务网络，不少工业互联网平台通过成本、库存、账期等多维度数据为生态链上的企业定制解决方案……经营有“数”，更好帮助企业纾困解难。

工信部近日印发通知，部署2022年在全国范围开展“一起益企”中小企业服务行动，为中小企业送政策、送管理、送技术。其中明确，制定发布中小企业数字化发展评价标准及评价模型、中小企业数字化转型指南，分行业制定数字化转型路线图，为中小企业提供数字化发展综合评价诊断服务。

“要在数字化、智能化等方面下更大功夫，统筹‘补短板’和‘锻长板’。”工信部副部长辛国斌说，还将挖掘推广一批“5G+工业互联网”产线级、车间级典型应用场景，促进5G等数字应用向更多领域渗透。

(责编：王震、陈键)