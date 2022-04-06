原标题：昔日亚洲最大超市中关村家乐福闭店 传统大卖场如何突围

近日，中关村广场内的家乐福结束营业，宣告这家曾经的亚洲旗舰店退场。3月底，山东最后一家沃尔玛超市也停止营业。据不完全统计，2021年以来，国内13家超市企业已关闭超100家门店。多年前，超市大卖场凭借“一站式购齐”的魅力吸引着广大顾客，但如今这种优势消失殆尽。面对新的市场环境，超市大卖场纷纷“断臂求生”，寻找突围之路。

昔日亚洲最大超市退场

2004年开业时，家乐福中关村广场店号称是当时亚洲最大的超市，占地面积多达11600平方米，这是家乐福按照自己的设计理念打造的中国首个旗舰店。

“当年开业时可是相当风光。”从小在中关村长大的韩女士还记得开业之初的场景，不少人特地赶来，现场人气十足。进入家乐福所在的地下商业区后，会先看到外租区的一众小店生意也十分火热。但近几年，外租区店铺换了一拨又一拨。记者在闭店前走访时，一家服装店店员透露，虽然在低价促销，但生意并不好，“与旁边商场的客流差远了。”

这家店所在的中关村商圈，其实从不缺客流，旁边的新中关和领展购物广场，是不少年轻人的聚集地。为何超市越来越冷清？附近的居民表示，人们的消费习惯已经改变，逛大卖场意味着较高的时间成本。例如生鲜区和百货区在不同楼层，一次只买几件东西也要花费不少时间。此外，消费者的购物渠道有了更多选择，能以更高性价比购买日常用品。

随着家乐福闭店，中关村广场将启动升级改造。据内部人士透露，改造完成后，家乐福会不会回来还是未知数。

13家商超一年关上百门店

作为“大卖场教父”，家乐福自1995年进入中国后，开启了“一站式购齐”的大卖场时代。然而，随着中国零售业发展日新月异，消费者需求不断升级，这家零售巨头也遇到了发展瓶颈。

根据中国连锁协会发布的数据，2016年家乐福在中国门店数量为319家，但到2020年缩减为228家。苏宁易购今年2月回复深圳证券交易所关注函的公告显示，家乐福中国仅在2021年下半年就关闭了7家大卖场，2021年家乐福中国总体营业收入同比下降超过10%。公告解释称，家乐福中国的主营业务受到了社区团购低价扩张、消费增幅放缓、疫情反复等诸多不利因素影响。

今年开年以来，家乐福已一口气关闭了广州万国店、南昌上海路店、重庆沙坪坝、北京中关村广场店4家门店。其中，南昌上海路店是家乐福在南昌市的最后一家店，而广州万国店是其在广州开设的第一家店。

大卖场式微，受冲击的不仅是家乐福。记者走访发现，位于朝阳北路的欧尚超市今年也悄然闭店。零售巨头沃尔玛也在收缩大卖场业务，2021年关店数量达到两位数。今年3月底，山东最后一家沃尔玛购物广场停止营业。

据赢商网统计，2021年上半年，13家超市上市企业中仅2家实现净利、营收双增长，11家净利润下滑，下半年这一颓势也未能扭转，全年业绩不容乐观。这13家超市企业2021年全年关闭门店超100家。

商超转型更应突出产品

互联网时代，人们是否真的不需要实体超市了？记者发现，在社交平台上，有不少网友依旧会分享逛超市的乐趣，这些打卡目的地以新兴的仓储式会员店为主。

在仓储式会员店热潮中，不少企业争相布局。去年5月，北京首家本土生鲜仓储式会员店fudi在东四环亮相，今年1月企业披露的数据显示，这家店会员数量已达到6万。去年，物美将位于草桥的大卖场改造成麦德龙会员店，以此进军新赛道。山姆会员店也在加速开店，位于北京西红门的山姆新店正在建设中，海淀永丰商圈也将新添一家山姆会员店。

在北京国际商贸中心研究基地首席专家赖阳看来，山姆会员店业态受到欢迎，根本原因不在于仓储式会员店这种形式，而在于生鲜等个性化商品的优势。

年轻宝妈刘女士就同时拥有山姆、fudi、麦德龙三家会员店的会员卡，去年在3家店花了数万元，她熟悉各家店的特点：fudi的蔬菜水果种类多，价格便宜，性价比较高；麦德龙里有不少进口海鲜；山姆会员店有很多自制美食，比如麻薯、蛋糕、烤鸡等。“我给女儿在山姆买的公主裙，只需要100多元，遇到朋友的孩子过生日，一二百元的玩具套盒也是不错的选择。”

不少消费者期盼中的实体大卖场是美国Costco会员店的模式。“上好质地的衬衫、牛仔裤不到10美元，新秀丽旅行箱100多美元，这样的大卖场很少有人不心动。”从美国留学归来的小姜认为，实体卖场要想重新赢得信任，还需要为顾客精挑细选高性价比的品质商品。

(责编：赵竹青、陈键)